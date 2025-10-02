Στο ΣτΕ οι προσφυγές κατά του master plan της COSCO - Γίνεται λόγος για παραλείψεις και κινδύνους
02 Oct 2025, 07:02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου εκδικάστηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι δέκα προσφυγές κατά του Προεδρικού Διατάγματος που ενέκρινε το master plan της COSCO, το οποίο είχε συνυπογραφεί τον Ιανουάριο 2023 από τους Υπουργούς Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος.
Τις προσφυγές κατέθεσαν το Παρατηρητήριο Πειραϊκής, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η ΣΕΝΑΒΙ, ο Δήμος Κερατσινίου–Δραπετσώνας, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, ο Τερψιχόρος, πολλοί περιφερειακοί και αυτοδιοικητικοί αιρετοί, κάτοικοι, αλλά και η ευρωβουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», μαζί με άλλες συλλογικότητες. Οι ενστάσεις αφορούν όχι μόνο την επέκταση της κρουαζιέρας, αλλά συνολικά τα προβλήματα που προκαλεί το σχέδιο στους παραλιμένιους δήμους: Πειραιά, Δραπετσώνα-Κερατσίνι, Πέραμα και Σαλαμίνα.
Στα κείμενα των προσφυγών αναδεικνύονται σοβαρές παραλείψεις και κίνδυνοι, όπως:
- η απουσία ακτομηχανικής μελέτης για την προστασία του Ταφικού Μνημείου του Θεμιστοκλή,
- η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στον Πειραιά χωρίς μελέτες φέρουσας ικανότητας,
- η αύξηση ατμοσφαιρικών ρύπων από την κρουαζιέρα και τις συναφείς υπηρεσίες μεταφορών, με άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία,
- η επικινδυνότητα της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης LNG σε γειτνίαση με τον αστικό ιστό.
Σύμφωνα με την Πρόεδρο του 7μελούς τμήματος του ΣτΕ, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στο ζήτημα των ατμοσφαιρικών ρύπων και της υγείας των κατοίκων, που κυριάρχησε στις τοποθετήσεις όλων των προσφευγόντων.
Η δικαστική μάχη στο ΣτΕ χαρακτηρίζεται από τους φορείς ως καθοριστικό βήμα για την προστασία της ποιότητας ζωής στον Πειραιά και στο ευρύτερο λεκανοπέδιο. Όπως τονίζουν, «ο αγώνας αυτός δεν αφορά μόνο τα δικαιώματα των κατοίκων απέναντι σε ένα δυσβάστακτο σχέδιο, αλλά και τη θεμελιώδη απαίτηση για πόλεις βιώσιμες, με καθαρό αέρα, ασφαλές περιβάλλον και σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά».
