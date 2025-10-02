Το Αιγαίο στο Art Explora Festival του Πειραιά

Στην καρδιά του Πειραιά, το Art Explora Festival φιλοξενεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 (18:00–00:00) τη δράση «Echoes of the Aegean», μια πολύπλευρη γιορτή που ζωντανεύει τους ήχους, τις γεύσεις και τις εικόνες της ναυτικής ζωής των Κυκλάδων. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Δίκτυο Αρχιπέλαγος, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Jacob Moe, και αποτελεί έναν φόρο τιμής στις κοινότητες καπετάνιων, ψαράδων και ξυλοναυπηγών του Νοτίου Αιγαίου.

Το ταξίδι ξεκινά με ένα γαστρονομικό δείπνο επιμελημένο από τους σεφ Θοδωρή Κασσαβέτη και Στέλιο Θεοδωράκη του εστιατορίου «Λυγερός» στη Σύρο, όπου το φαγητό γίνεται αφήγηση μνήμης, συνδέοντας τις ψαριές και τις σοδειές με τις παραδοσιακές συνάξεις γύρω από το τραπέζι. Στη συνέχεια, το κοινό βυθίζεται σε ένα ηχοτοπίο μακράς διάρκειας, όπου αρχειακές και επιτόπιες ηχογραφήσεις από την Τήνο, την Αμοργό, τη Σίφνο, την Κάλυμνο και άλλα νησιά συνδυάζονται με νησιώτικα τραγούδια και μεταδίδονται ταυτόχρονα σε Πειραιά και Σύρο μέσω του Αιγαίο FM 95.8. Παράλληλα, η οπτική μνήμη της ναυτοσύνης ξεδιπλώνεται μέσα από σπάνια ιστορικά φιλμ και σύγχρονα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από νησιά όπως η Αμοργός, η Σαντορίνη, η Σύρος και η Σύμη, καλύπτοντας επτά δεκαετίες ναυτικής κληρονομιάς.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με ανάθεση του Art Explora και σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών, ενώ υποστηρίζεται από τους χορηγούς Mitsis N'U Piraeus Port, Makryonitis Syros Distillery, Parakopois Winery και Blue Star Ferries.

Το Art Explora Festival, που ταξιδεύει σε όλη τη Μεσόγειο και κάνει στάση στον Πειραιά από τις 3 έως τις 12 Οκτωβρίου, μεταμορφώνει την Πύλη Ε8 σε ένα σημείο συνάντησης πολιτισμών. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν το πρώτο πλωτό μουσείο του κόσμου, το Art Explorer, να παρακολουθήσουν συναυλίες και προβολές, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και να περιηγηθούν σε εκθέσεις. Την επιμέλεια της ελληνικής στάσης υπογράφει η Κατερίνα Τσέλου, προσδίδοντας στην πόλη ένα νέο πολιτιστικό αποτύπωμα που συνδέει το λιμάνι του Πειραιά με την ανοιχτή θάλασσα και την καρδιά του Αιγαίου.