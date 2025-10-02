Ενισχύσεις για προσβάσιμες παραλίες σε Κόρινθο, Κύμη και Ρέθυμνο

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού οι αιτήσεις ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων για προσβάσιμες παραλίες της Κορίνθου, Κύμης Αλιβερίου και του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της δράσης Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU.

Η ανωτέρω δράση έχει ως σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, μέσω ολοκληρωμένων επενδυτικών παρεμβάσεων ημιμόνιμων εγκαταστάσεων βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής.

Μεταξύ άλλων, στη δράση περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν στην κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία (προμήθεια μη μόνιμου συστήματος ράμπας για πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα, προμήθεια συστήματος τροχήλατης ράμπας για την πρόσβασή τους στη θάλασσα κ.ά), προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής και διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο, απαραίτητος εξοπλισμός προσβάσιμης παραλίας, ειδική σήμανση και άλλα στοιχεία υποδομών, κατά περίπτωση.

Προσβάσιμες παραλίες στην Κόρινθο

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Κορινθίων που αφορά στις 4 παραλίες Καλάμια, Ασσος Λεχαίου, Κόρφου και Αλμυρής. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 266.792 ευρώ.

Προσβάσιμες παραλίες στον δήμο Κύμης Αλιβερίου

Παράλληλα, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Κύμης Αλιβερίου που αφορά στις 4 παραλίες Κάλαμος Κοινότητας Αχλαδερής, Κάμπος Αλιβερίου, Σουτσίνι Κοινότητας Κύμης και Άγιος Δημήτριος Κοινότητας Αργυρού. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 275.028 ευρώ.

Προσβάσιμες παραλίες στο Ρέθυμνο

Παράλληλα, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΜΙΝΩΣ ΜΑΡΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που αφορά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 67.150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο μετά από έλεγχο και πιστοποίηση τόσο του φυσικού αντικειμένου από πλευράς εγκατάστασης και πραγματικής λειτουργίας, δηλαδή έχει περατωθεί φυσικά, έχει παραληφθεί και πιστοποιηθεί το σύνολο των δαπανών της επένδυσης ή έχει εκτελεστεί πλήρως. Τέλος, η ημερομηνία λήξης του έργου, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.













