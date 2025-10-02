Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Προώθηση του εναλλακτικού και πολιτιστικού τουρισμού

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά σε μια πρωτοβουλία για την προώθηση και ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, εστιάζοντας στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και των σημαντικών πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Μέσω της πρόσκλησης για χρηματοδότηση με τίτλο «Δράσεις Ενίσχυσης Θεματικών Μορφών Τουρισμού και Πολιτιστικής Ανάδειξης των Πολιτιστικών Πόρων της Περιφέρειας», η Περιφέρεια θέτει σε προτεραιότητα την προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος, ενισχύοντας παράλληλα θεματικές μορφές τουρισμού όπως ο health και wellness, ο city break, ο αγροτουρισμός και ο ορειβατικός τουρισμός.

Οι δύο βασικοί δικαιούχοι που έχουν προσκληθεί να υποβάλουν προτάσεις είναι ο Δήμος Πατρέων και η Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η πράξη στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας και τη δημιουργία συνεργασιών με ξεκάθαρο τουριστικό και οικονομικό αποτύπωμα, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην τουριστική ανάδειξη τοποθεσιών που μπορούν να στηρίξουν τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό της περιοχής.

Ένα από τα βασικά σημεία της πρωτοβουλίας είναι η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Πατρέων για την οικονομική στήριξη του Πατρινού Καρναβαλιού, ενός θεσμού υπερτοπικής εμβέλειας με σημαντική τουριστική δυναμική και ισχυρή συμβολή στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, η Περιφέρεια θα συμμετάσχει σε μια σειρά από συνέδρια και θεματικά φόρουμ με αναπτυξιακό και τουριστικό χαρακτήρα, όπως το Olympia Forum V στην Αρχαία Ολυμπία, το Travel West Forum, το συνέδριο «Το Καρναβάλι της Ελλάδας» και το συνέδριο της Ένωσης Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών και εθνικών φορέων από τους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ήπια τουριστική παρέμβαση που προβλέπεται για τον αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή Ελληνικά – Βελίνα του Δήμου Ναυπακτίας. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της ενδοχώρας, ενισχύοντας παράλληλα την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Το σύνολο των δράσεων σχεδιάζεται με γνώμονα την βιωσιμότητα, την ενίσχυση της πολιτιστικής προβολής και τη στενή συνεργασία θεσμικών και τοπικών φορέων προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της εμπειρίας του επισκέπτη. Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται μέσω της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 144.341 ευρώ, ενώ η υποβολή προτάσεων έχει οριστεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα, με έμφαση στην ποιότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων, ενισχύοντας το προφίλ της Περιφέρειας ως έναν σύγχρονο και βιώσιμο προορισμό.













