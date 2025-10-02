Δήμος Μαλεβιζίου: Aγορά για την αξιοποίηση ακινήτου που ήταν το 1900 ξενοδοχείο
02 Oct 2025, 07:02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Δήμου Μελεβιζίου ενέκρινε την αγορά ακινήτου επί της οδού Νικολάου Πλάτωνος στη συνοικία Αγίας Τριάδας Δήμου Ηρακλείου, συνολικής επιφάνειας 188,38 τ.μ. με δύο κάθετες ιδιοκτησίες με τα επ΄αυτών διατηρητέο κτίσμα και κτίσμα προς κατεδάφιση.
Το παραπάνω ακίνητο είναι όμορο νότια με ακίνητο ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Εμμ. Μελισείδη επί της οδού Καλοκαιρινού 170 και κρίνεται ως το μόνο κατάλληλο προς απόκτηση ακίνητο για την ενιαία διατήρηση του αρχικού κτιρίου με σκοπό την παραγωγή προσόδων. Ο Δήμος Μαλεβιζίου απέκτησε το παραπάνω διώροφο ακίνητο εκτάσεως 102 τ.μ, έκαστος όροφος από κληροδοσία του αποβιώσαντος δικηγόρου Εμμανουήλ Μελισσείδη.
Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μέρος οικοδομήματος, το οποίο ανεγέρθη στις αρχές του 1900, λειτούργησε ως ξενοδοχείο και χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αστικού κτιρίου των αρχών του αιώνα, με μορφολογικά στοιχεία του ύστερου νεοκλασικισμού και εκλεκτικισμού, όπως αυτά εφαρμόστηκαν στο Ηράκλειο. Σημειώνεται ότι ένα κλιμακοστάσιο εξυπηρετεί τον δεύτερο όροφο όλου του οικοδομήματος, γεγονός που παραπέμπει στην ανάγκη αντιμετώπισης του ακινήτου ως ενιαίο σύνολο.
Ο προσδιορισμός της αξίας του ακινήτου θα καθοριστεί από πιστοποιημένο εκτιμητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών. Θα ακολουθήσει νεότερη απόφαση της Επιτροπής διαχείρισης του κληροδοτήματος σχετικά με την έγκριση αγοράς του ακινήτου, ύστερα από την σύνταξη της εκτίμησης από εκτιμητή του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών και εφόσον η αγοραία αξία αυτού θεωρηθεί συμφέρουσα για το Δήμο.
Η δαπάνη αγοράς θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος. Η δαπάνη για την μελέτη, αναστήλωση και ανάδειξη του ακινήτου θα γίνει με επιδίωξη επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Ο τρόπος αξιοποίησης με στόχο την παραγωγή προσόδων να αποφασιστεί με νέα απόφαση της Επιτροπής διαχείρισης του κληροδοτήματος. Πάντως, όπως αναφέρθηκε σχετικά και σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος του τρέχοντος έτους, δύναται να προχωρήσει η αγοραπωλησία αυτή.
