Περίπτερα τουριστικής πληροφόρησης σε Αρχαία Κόρινθο, Σπάρτη και Ναύπλιο

Προχωρά η δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων περιπτέρων τουριστικής πληροφόρησης (info kiosks) στις περιοχές της Αρχαίας Κορίνθου, της Σπάρτης και του Ναυπλίου, με στόχο την αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος.

Η δράση προϋπολογισμού 106.000 ευρώ υλοποιείται στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Δήμων Σπάρτης, Κορινθίων και Ναυπλιέων, καθώς και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Α.Ε. (Α.Ο.Σ.Α.). Η σύμπραξη αυτή διαμορφώνει το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο για την υλοποίηση της παρέμβασης και προωθεί την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και της τουριστικής προβολής των συμμετεχουσών περιοχών.

Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι η Πελοπόννησος αποτελεί έναν πολυσύνθετο γεωγραφικό, πολιτιστικό και τουριστικό προορισμό, με πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα διεθνούς εμβέλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για οργανωμένη, άμεση και ψηφιακά προσβάσιμη τουριστική πληροφόρηση καθίσταται πλέον κρίσιμη, τόσο για την αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη όσο και για τη στρατηγική ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών της Πελοποννήσου.

Στόχοι και λειτουργικότητα

Τα info kiosks στοχεύουν στην άμεση και πολυκαναλική ενημέρωση των επισκεπτών, παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες για τα πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος, τις διαδρομές, τις εκδηλώσεις, αλλά και τις τουριστικές υπηρεσίες κάθε περιοχής. Προσβλέπουν επίσης στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και της σύνδεσης του πολιτιστικού προϊόντος με την τοπική οικονομία, μέσα από τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Χώροι εγκατάστασης και τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα περίπτερα θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα σημεία υψηλής επισκεψιμότητας στις τρεις πόλεις, με σεβασμό στο ιστορικό και φυσικό περιβάλλον. Θα είναι εξοπλισμένα με οθόνες αφής, διαδραστικές εφαρμογές πολλαπλών γλωσσών, δυνατότητα εκτύπωσης ή αποστολής πληροφοριών σε κινητές συσκευές, ενώ θα υποστηρίζουν και την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία.

Ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη

Η λειτουργία των info kiosks εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική προώθησης των πολιτιστικών διαδρομών και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους αρχαιολογικούς χώρους και τις ιστορικές πόλεις. Αξιοποιώντας τη διαδραστική τεχνολογία, τα περίπτερα φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως πύλες εισόδου στον πολιτισμό και την ιστορία κάθε περιοχής, καθιστώντας την επίσκεψη πιο ελκυστική, λειτουργική και εκπαιδευτική για το κοινό.













