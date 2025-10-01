Προβολή της Πάρου, της Σύρου και της Κιμώλου στην Ολλανδία
01 Oct 2025, 15:54 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η ενίσχυση της παρουσίας της Σύρου, της Πάρου και της Κιμώλου στην ολλανδική αγορά αποτελεί στρατηγική επιλογή των τριών Δήμων και, στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε προ ημερών ταξίδι εξοικείωσης στα νησιά.
Προσκεκλημένη ήταν η Ολλανδή blogger Kirsten, Zijderveld που διατηρεί το ταξιδιωτικό site www.mediterraneanonmymind.nl, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με γυναικεία περιοδικά της Ολλανδίας όπως το LINDA.nl (τιράζ 133.000 τεύχη – μέσος όρος απήχησης: 811.000 άτομα, 594.000 followers στο Facebook και 797.000 στο Instagram), το FLAIR.nl (138.000 followers στο Facebook και 41.000 στο Instagram) και το Margriet (161.000 followers στο Facebook και 37.000 στο Instagram).
Το mediterraneanonmymind εστιάζει σε αυθεντικούς μεσογειακούς προορισμούς και με αυτή τη λογική επιλέχθηκε η Κίμωλος, στο πλαίσιο της καμπάνιας για την ανάδειξη της αυθεντικότητας της που ήδη προβλήθηκε και στο ολλανδικό Μέσο griekenland net. Ωστόσο, επειδή η ολλανδική τουριστική αγορά είναι σημαντική για την Ελλάδα γιατί προσφέρει δυνατότητες για αύξηση των τουριστικών εισροών, ειδικά σε προορισμούς που προσφέρουν εμπειρίες φύσης και πολιτισμού, το ταξίδι εξοικείωσης περιέλαβε τη Σύρο και την Πάρο, δύο νησιά που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ικανοποίηση των Ολλανδών τουριστών, εστιάζοντας στις συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις τους. Πολύ περισσότερο που οι Ολλανδοί τουρίστες αναζητούν νέες και αυθεντικές εμπειρίες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα.
Η Πάρος, η Κίμωλος και η Σύρος αποτελούν τρείς ξεχωριστές τουριστικές «προσωπικότητες». Κοινό όμως στοιχείο τους είναι το ποιοτικό που αποτελεί ζητούμενο από το επιλεκτικό κοινό του εξωτερικού που αναζητεί εμπειρίες και εναλλακτικές δραστηριότητες και μάλιστα εκτός της βασικής τουριστικής περιόδου.
Το συγκεκριμένο ταξίδι, που οργανώθηκε από τους τρείς Δήμους σε συνεργασία με την MTC GROUP και με χορηγό τη SEAJETS, υποστηρίχθηκε από τους τοπικούς επαγγελματίες των νησιών και εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της επιλεκτικής προσέγγισης ειδικών κατηγοριών κοινού από τις αγορές του εξωτερικού.
διαβάστε ακόμα
- Εκδήλωση | «Το μέλλον και το παρόν της κρουαζιέρας στον Άγιο Νικόλαο» 01/10 | 15:45
- Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση IFTM Top Resa στο Παρίσι 01/10 | 11:00
- Η Aegean Airlines απογειώνει την Χίο 01/10 | 10:29
- Αξιολόγηση του Ολύμπου ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO 01/10 | 10:13
- Γιορτή μανιταριού στην Αγιά της Λάρισας 01/10 | 06:10
- Αθλητικές διοργανώσεις σε Ωρωπό, Βριλήσσια, Ύδρα και Σούνιο 01/10 | 06:26
- Η Αθήνα φιλοξενεί την «καρδιά» του διεθνούς κινηματογράφου και της τηλεόρασης (4 - 7 Οκτωβρίου) 30/09 | 15:19
- Δυναμική παρουσία της Κρήτης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση TOP Resa 2025 στο Παρίσι 30/09 | 12:22
- Η Κίμωλος δείχνει να «κερδίζει πρώτη» το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν 30/09 | 07:00
- Πιερία | Συνάντηση Π.Ο.Τ.Α.Π. με στελέχη του tour operator «Grecos» της Πολωνίας 30/09 | 11:00
δημοφιλέστερα
- 1 Καθυστερήσεις, τριγμοί και αερομαχίες υπουργείου-ελεγκτών στα αεροδρόμια 01.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Αθλητικές διοργανώσεις σε Ωρωπό, Βριλήσσια, Ύδρα και Σούνιο 01.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Γιορτή μανιταριού στην Αγιά της Λάρισας 01.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Μαρίνα Αλίμου: Ανοίγει ο δρόμος της ανάπλασης 100 εκατ. ευρώ για τον τουρισμό και το yachting 01.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 Δύο κοινωφελή Ιδρύματα με ξενοδοχειακή περιουσία 01.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Νέο μοντέλο αγοράς κατοικίας στην Κέρκυρα – Στέγη και επένδυση σε fast track διαδικασία | Η Ρούλα Ρουβά στο TN 01.10.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
- 7 Καρέτα-Καρέτα και βιώσιμος τουρισμός: Όροι για τη νέα κατασκήνωση Camping Thelia 01.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 H Όλγα Κεφαλογιάνη στη σύνοδο του WTTC | Έμφαση στην ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού 30.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 9 Αύξηση-ρεκόρ στις παγκόσμιες αερομεταφορές τον Αύγουστο - Ποιες περιοχές "απογειώθηκαν" 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 TUI Magic Life Candia Maris | Η καρδιά του ευρωπαϊκού Beach Volley χτυπά στην Κρήτη 30.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ