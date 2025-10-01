Προβολή της Πάρου, της Σύρου και της Κιμώλου στην Ολλανδία

Η ενίσχυση της παρουσίας της Σύρου, της Πάρου και της Κιμώλου στην ολλανδική αγορά αποτελεί στρατηγική επιλογή των τριών Δήμων και, στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε προ ημερών ταξίδι εξοικείωσης στα νησιά.

Προσκεκλημένη ήταν η Ολλανδή blogger Kirsten, Zijderveld που διατηρεί το ταξιδιωτικό site www.mediterraneanonmymind.nl, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με γυναικεία περιοδικά της Ολλανδίας όπως το LINDA.nl (τιράζ 133.000 τεύχη – μέσος όρος απήχησης: 811.000 άτομα, 594.000 followers στο Facebook και 797.000 στο Instagram), το FLAIR.nl (138.000 followers στο Facebook και 41.000 στο Instagram) και το Margriet (161.000 followers στο Facebook και 37.000 στο Instagram).

Το mediterraneanonmymind εστιάζει σε αυθεντικούς μεσογειακούς προορισμούς και με αυτή τη λογική επιλέχθηκε η Κίμωλος, στο πλαίσιο της καμπάνιας για την ανάδειξη της αυθεντικότητας της που ήδη προβλήθηκε και στο ολλανδικό Μέσο griekenland net. Ωστόσο, επειδή η ολλανδική τουριστική αγορά είναι σημαντική για την Ελλάδα γιατί προσφέρει δυνατότητες για αύξηση των τουριστικών εισροών, ειδικά σε προορισμούς που προσφέρουν εμπειρίες φύσης και πολιτισμού, το ταξίδι εξοικείωσης περιέλαβε τη Σύρο και την Πάρο, δύο νησιά που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ικανοποίηση των Ολλανδών τουριστών, εστιάζοντας στις συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις τους. Πολύ περισσότερο που οι Ολλανδοί τουρίστες αναζητούν νέες και αυθεντικές εμπειρίες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα.

Η Πάρος, η Κίμωλος και η Σύρος αποτελούν τρείς ξεχωριστές τουριστικές «προσωπικότητες». Κοινό όμως στοιχείο τους είναι το ποιοτικό που αποτελεί ζητούμενο από το επιλεκτικό κοινό του εξωτερικού που αναζητεί εμπειρίες και εναλλακτικές δραστηριότητες και μάλιστα εκτός της βασικής τουριστικής περιόδου.

Το συγκεκριμένο ταξίδι, που οργανώθηκε από τους τρείς Δήμους σε συνεργασία με την MTC GROUP και με χορηγό τη SEAJETS, υποστηρίχθηκε από τους τοπικούς επαγγελματίες των νησιών και εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της επιλεκτικής προσέγγισης ειδικών κατηγοριών κοινού από τις αγορές του εξωτερικού.