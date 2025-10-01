Εκδήλωση | «Το μέλλον και το παρόν της κρουαζιέρας στον Άγιο Νικόλαο»

Συνάντηση εργασίας με στόχο τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην πόλη διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου. Το θέμα της εκδήλωσης είναι:

«Το μέλλον και το παρόν της κρουαζιέρας στον Άγιο Νικόλαο» και θα συγκεντρώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις επαγγελματικές ενώσεις και τον τουριστικό κλάδο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στην ισόγεια αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Η κρουαζιέρα αποτελεί πυλώνα με τεράστιες δυνατότητες για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η συνάντηση στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, παρουσίαση προκλήσεων και κατάθεση προτάσεων, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή στρατηγική που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της πόλης ως προορισμού κρουαζιέρας, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η συμμετοχή όλων των φορέων θεωρείται ουσιαστική, καθώς η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από τη συντονισμένη δράση και συνεργασία. Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους φορείς να τιμήσουν με την παρουσία τους τη συνάντηση και να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση του τουριστικού μέλλοντος του Αγίου Νικολάου.