Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση IFTM Top Resa στο Παρίσι

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής, τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, συμμετείχε στη διεθνή έκθεση τουρισμού IFTM Top Resa 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Στην IFTM Top Resa 2025 συμμετείχαν 1.658 εκθέτες και 32.000 επαγγελματίες του τουρισμού, ενώ προβλήθηκαν 170 προορισμοί, γεγονός που καταδεικνύει την ιδιαίτερη δυναμική της έκθεσης.

Η Γαλλία αποτελεί αγορά-στόχο για την Κεντρική Μακεδονία, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για την περίοδο 2023-2024, ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα από τη Γαλλία κατέγραψε αύξηση σε όρους αφίξεων. Η ύπαρξη απευθείας αεροπορικών πτήσεων των εταιρειών Aegean και Transavia με το Παρίσι βοηθούν σημαντικά στην εδραίωση της Θεσσαλονίκης ως city break προορισμού για τη γαλλική αγορά, ιδιαίτερα μετά από την ανακοίνωση της εταιρείας Transavia για προσθήκη δύο νέων εβδομαδιαίων πτήσεων κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών εστιάστηκε κυρίως στον φυσιολατρικό, τον πολιτιστικό και τον γαστρονομικό τουρισμό. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού και με εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης, στους οποίους παρουσίασαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, που την καθιστούν έναν ιδανικό προορισμό 365 ημερών. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με στελέχη του BBC, της France TV και του περιοδικού Wanderlust.

«Η Γαλλία είναι αγορά-στόχος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ροή επισκεπτών, λόγω και των απευθείας πτήσεων Θεσσαλονίκη-Παρίσι, οι οποίες συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη της περιοχής μας ως προορισμού τεσσάρων εποχών και στην εδραίωση της Θεσσαλονίκης ως city break προορισμού για τη γαλλική αγορά», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.