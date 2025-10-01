Η Aegean Airlines απογειώνει την Χίο

Μια σημαντική ευκαιρία προβολής για τη Χίο δημιουργήθηκε με την πρόσφατη επίσκεψη του τμήματος Marketing & Online Επικοινωνίας της Aegean Airlines στο νησί. Κατά τη διάρκεια τριών ημερών, στελέχη της αεροπορικής εταιρείας φιλοξενήθηκαν από τον Δήμο Χίου, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Ιδιωτικό Φορέα Τουρισμού Χίου, το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου και επαγγελματίες του τόπου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε γνωριμία με τα μαστιχοχώρια, τα μεσαιωνικά σοκάκια, πεζοπορικές διαδρομές, οινογευσίες, μαγειρικά εργαστήρια, επισκέψεις σε παραλίες και ιστορικά μνημεία.

Στόχος της αποστολής ήταν η συλλογή υλικού για προωθητικές ενέργειες και αναρτήσεις στα social media της Aegean, μέσα από τα οποία η Χίος θα αναδειχθεί σε χιλιάδες ταξιδιώτες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Όπως επισημαίνουν οι τοπικοί φορείς, η συνεργασία αυτή αποτελεί μια «τεράστια ευκαιρία εξωστρέφειας» που ενισχύει τη στρατηγική προβολής του νησιού ως αυθεντικού και πολυδιάστατου προορισμού.

Παραμένοντας στο μέτωπο των δράσεων επικοινωνίας που έχει υλοποιήσει η Χίος υπενθυμίζεται ότι με επιτυχία τρέχει αυτή την περίοδο η πρωτοβουλία «3+1 διανυκτερεύσεις», που πρόσφερε μία επιπλέον βραδιά δωρεάν στους επισκέπτες στα συνεργαζόμενα καταλύματα. Μια δράση που κέρδισε θετικά σχόλια, τόνωσε την τοπική οικονομία και ανέδειξε το φιλόξενο χαρακτήρα του νησιού.