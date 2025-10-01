Αξιολόγηση του Ολύμπου ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO
01 Oct 2025, 10:13 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για την υποψηφιότητα του Ολύμπου ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, έλαβε χώρα συνάντηση του Μέλους του Δ.Σ. του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) και Εντεταλμένου Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων κ. Άρη Νίκα με τους αρμόδιους αξιολογητές του Διεθνούς Οργανισμού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν από τον κ. Άρη Νίκα οι βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδίου τουριστικής προβολής που εφαρμόζει ο Π.Ο.Τ.Α.Π. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση του Ολύμπου με την προώθηση της Πιερίας ως ενός ολοκληρωμένου αειφόρου προορισμού που συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την αυθεντικότητα της τοπικής εμπειρίας.
Η συνάντηση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για να αναδειχθεί η συμβολή του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της περιοχής.
Η υποψηφιότητα του Ολύμπου στην UNESCO δεν είναι μόνο τιμή για την Ελλάδα και την Πιερία, αλλά και ένα στρατηγικό εργαλείο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, που θα ενισχύσει περαιτέρω το διεθνές κύρος και την ελκυστικότητα του νομού Πιερίας.
