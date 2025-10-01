Αθλητικές διοργανώσεις σε Ωρωπό, Βριλήσσια, Ύδρα και Σούνιο
01 Oct 2025, 06:26 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Μια σειρά από σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο σε περιοχές της Αττικής. Οι δράσεις αυτές προάγουν τη φυσική δραστηριότητα, ενισχύουν το δρομικό και υπαίθριο αθλητικό κίνημα και αναδεικνύουν τον ρόλο του αθλητισμού ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής και τοπικής ανάπτυξης.
Στις 12 Οκτωβρίου, ο Δήμος Ωρωπού προγραμματίζει να πραγματοποιήσει στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής έναν αγώνα δρόμου με τρεις διαδρομές: 21,1 χλμ. ημιμαραθώνιος, 10 χλμ. και 5 χλμ., καλύπτοντας έτσι διαφορετικά επίπεδα φυσικής κατάστασης και στόχων. Η διοργάνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού και στην προσέλκυση κατοίκων και επισκεπτών με ενδιαφέρον για το τρέξιμο και την ευεξία. Ο αριθμός συμμετοχών αναμένεται να φτάσει τα 1.100 άτομα, ενώ οι θεατές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 3.000.
Στις 19 Οκτωβρίου, ο Δήμος Βριλησσίων προγραμματίζει τη διοργάνωση ενός αγώνα δρόμου 5 χλμ. με συμμετοχές από δημότες όλων των ηλικιών. Η δράση, που θα φιλοξενηθεί στο Πάρκο Μίκης Θεοδωράκης, ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και τον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα, καθώς προβλέπεται η ρίψη χρωματιστής σκόνης στους συμμετέχοντες, μετατρέποντας τον αγώνα σε μια χαρούμενη και πολύχρωμη εμπειρία. Εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν περίπου 500 δρομείς και η προσέλευση των θεατών θα φτάσει τους 2.000.
Ακολουθεί το SwimRun Hydra 2025, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου. Η ιδιαίτερη αυτή διοργάνωση, που συνδυάζει διαδοχικά σκέλη κολύμβησης και τρεξίματος, αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της Ύδρας και ενισχύει τον αθλητικό τουρισμό. Με απαιτητικές διαδρομές εντός θαλάσσιων περιοχών και μονοπατιών, προσελκύει αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του νησιού και στην προβολή του ως προορισμού για υπαίθριες δραστηριότητες και περιπέτεια.
Τέλος, στις 15 και 16 Νοεμβρίου προγραμματίζεται να διεξαχθεί το Sounio Challenge 2025 στον Δήμο Λαυρεωτικής. Η διοργάνωση, η οποία θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Cape Sounio, περιλαμβάνει αγώνες κολύμβησης και αγώνες τριάθλου. Στόχος είναι η ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού, η διάδοση του τριάθλου ως ολοκληρωμένου αγωνίσματος αντοχής και η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής, σε ένα από τα πιο εμβληματικά τοπία της Αττικής.
Οι παραπάνω διοργανώσεις, που υποστηρίζονται και από την Περιφέρεια Αττικής, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της δυναμικής που αναπτύσσεται στον τομέα του αθλητισμού, όχι μόνο ως μορφή σωματικής άσκησης αλλά και ως μοχλός κοινωνικής ενεργοποίησης και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
