Γιορτή μανιταριού στην Αγιά της Λάρισας

Στις 12 Οκτωβρίου στην Ανατολή της Αγιάς στη Λάρισα, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η περίφημη Γιορτή Μανιταριού, την οποία μεταξύ άλλων συνδιοργανώνει ο δήμος Αγιάς.

Σκοπός της εκδήλωσης, είναι η περισυλλογή μανιταριών και η αναγνώριση τους μέσα από περίπατο και ομιλίες, καθώς και η ανάδειξη του ορεινού όγκου του Κισσάβου μέσα από πεζοπορία.

Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει εξειδικευμένο κοινό από την Ελλάδα και τον κόσμο και στοχεύει στην ανάδειξη της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής σε συνδυασμό με την σωματική άσκηση και τη ζωή στη φύση.

Παράλληλα, η Γιορτή Μανιταριών στοχεύει στην ανάδειξη του φυσικού τοπίου του Κισσάβου, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από την περιήγηση για την συλλογή μανιταριών, αλλά και τις ομιλίες για τη διατροφική τους αξία.

Κυνηγοί μανιταριών ενισχύουν την τουριστική δραστηριότητα

Το κυνήγι των μανιταριών, προσελκύει λάτρεις της φύσης και της γαστρονομίας, καθώς διεθνώς, η τάση του foraging, που σημαίνει αναζήτηση τροφής από τη φύση, αναπτύσσεται ραγδαία, με τους λάτρεις να διοργανώνουν ταξίδια αποκλειστικά για τη συλλογή μανιταριών.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δεκάδες τοπικοί σύλλογοι μανιταρόφιλων σε περιοχές όπως τα Γρεβενά, γνωστά ως «Πόλη των Μανιταριών», αλλά και στον Όλυμπο, που αναδεικνύεται hotspot για μανιταρόφιλους. Υπολογίζεται, μάλιστα, ότι τουλάχιστον 5.000 άτομα συμμετέχουν ετησίως σε οργανωμένες εξορμήσεις για τη συλλογή μανιταριών.

Επιπλέον, η καλλιέργεια μανιταριών γνωρίζει άνθηση στην Ελλάδα, με τοπικούς παραγωγούς να πειραματίζονται με ποικιλίες όπως τα πλευρώτους και τα σιτάκε. Εξάλλου, τα μανιτάρια θεωρούνται πλέον «υπερτροφή», ενισχύοντας το ενδιαφέρον τόσο της γαστρονομικής κοινότητας, όσο και τουριστών που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Η βιωσιμότητα της παραγωγής τους, επίσης, εντάσσεται συχνά σε οικολογικές εκδρομές και πράσινα τουριστικά πακέτα. Οι επισκέπτες σε γιορτές μανιταριού έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία καλλιέργειας, ενώ συχνά διοργανώνονται διαγωνισμοί μαγειρικής και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, ενισχύοντας το οικογενειακό στοιχείο.

‘Όσον αφορά διεθνείς προορισμούς «μανιταροφιλίας», δημοφιλείς προορισμοί στην Ευρώπη περιλαμβάνουν περιοχές της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, όπου οργανώνονται ενδιαφέρουσες θεματικές εκδρομές.













