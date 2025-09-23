Συνεργασία Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης – Ένωσης Γονέων Θήρας για το μέλλον της νέας γενιάς

Με κοινό στόχο τη στήριξη της μαθητικής κοινότητας και την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της Σαντορίνης, η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης και η Ένωση Γονέων Θήρας προχώρησαν σε συμφωνία για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους.

Η συμφωνία επισημοποιήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση με τη συμμετοχή των προέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο φορέων. Η Ένωση Γονέων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την Ένωση Ξενοδόχων για τη μέχρι σήμερα έμπρακτη στήριξη, ενώ παράλληλα τονίστηκε η σημασία των νέων κοινών πρωτοβουλιών που δρομολογούνται.

Από την πλευρά τους, οι ξενοδόχοι, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους προσφοράς, πρότειναν την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, πρόταση που έγινε αποδεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Οι δράσεις θα αφορούν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή, με βασικό άξονα την ενίσχυση των παιδιών της Θήρας.

Οι πρόεδροι των δύο Ενώσεων, Αντώνης Παγώνης και Δημήτρης Τούλης, υπογράμμισαν ότι η συνεργασία αυτή αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και ένα σημαντικό βήμα για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, «με κοινό όραμα και διάθεση προσφοράς», οι δύο πλευρές δεσμεύονται να συνεχίσουν να στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία που ενδυναμώνει την παιδεία, προάγει τον πολιτισμό και ενισχύει τον κοινωνικό ιστό της Σαντορίνης.