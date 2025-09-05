Επίσκεψη του Wanderlust Travel Magazine στη Σαντορίνη

Η Σαντορίνη φιλοξένησε από τις 24 έως τις 28 Αυγούστου το Wanderlust Travel Magazine, το μεγαλύτερο ανεξάρτητο ταξιδιωτικό περιοδικό της Βρετανίας, σε ένα πλούσιο press trip αφιερωμένο στον πολιτισμό και την αυθεντική εικόνα του νησιού.

Το Wanderlust, με ιστορία δεκαετιών, αποτελεί το παλαιότερο ταξιδιωτικό περιοδικό της Μ. Βρετανίας. Διανέμεται σε 273.000 τεύχη μηνιαίως, ενώ το wanderlust.com προσελκύει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέψεις το μήνα, εκ των οποίων οι μισές προέρχονται από τις ΗΠΑ. Η φιλοσοφία του περιοδικού επικεντρώνεται στον υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην αυθεντικότητα κάθε προορισμού.

Ο Αρχισυντάκτης του περιοδικού κ. Κηπουρός δήλωσε:

"Μείναμε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ζήσαμε την αυθεντική πλευρά της Σαντορίνης, πέρα από την “ινσταγκραμική” της εικόνα, γνωρίζοντας μερικούς από τους τόσο φιλόξενους κατοίκους, απολαμβάνοντας παγκόσμιας κλάσης θησαυρούς και ανακαλύπτοντας καλά κρυμμένα μυστικά σ’ ένα νησί που μαγεύει τους επισκέπτες εδώ και χιλιάδες χρόνια."

Η Σαντορίνη συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών μέσων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως προορισμός που συνδυάζει παγκόσμια φήμη με πολιτισμό, αυθεντικότητα και βιώσιμη τουριστική εμπειρία, όπως τονίστηκε.

