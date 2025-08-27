Σέριφος: Σταθερά ανοδική πορεία στις αφίξεις για 4η συνεχή χρονιά

Συνεχίζει να προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες η Σέριφος, καταγράφοντας αύξηση στις αφίξεις για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμεναρχείου που δημοσιοποίησε ο δήμος Σερίφου.

Τα στοιχεία δείχνουν πως το νησί των Κυκλάδων διατηρεί ισχυρή τουριστική δυναμική, με σημαντικές ροές επισκεπτών από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο.

Ιούνιος και Ιούλιος σε άνοδο

Τον Ιούνιο του 2025 αποβιβάστηκαν στη Σέριφο 14.726 επιβάτες, αριθμός που παραμένει σταθερός συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2024 (14.698), δείχνοντας ότι η σεζόν ξεκινά με παρόμοια δυναμική. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση στα οχήματα, με 2.073 Ι.Χ. να φτάνουν φέτος στο νησί έναντι 2.005 πέρυσι.

Τον Ιούλιο η άνοδος γίνεται πιο έντονη: 25.461 επιβάτες κατέφθασαν φέτος, έναντι 24.310 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, γεγονός που αποτυπώνει σαφή αύξηση της επισκεψιμότητας. Παράλληλα, παρατηρείται και μεγάλη άνοδος στα οχήματα (4.033 Ι.Χ. έναντι 3.886 πέρυσι).

Δυνατός Αύγουστος

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 18 Αυγούστου 2025, το νησί έχει ήδη υποδεχθεί 19.329 επιβάτες, ενώ ολόκληρο τον Αύγουστο του 2024 είχαν αποβιβαστεί 27.926. Αυτό σημαίνει ότι, με δεδομένο πως απομένουν σχεδόν δύο εβδομάδες για την ολοκλήρωση του μήνα, η Σέριφος οδεύει προς νέο ρεκόρ αφίξεων.

Σταθερά αυξητική τάση

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει την αυξανόμενη απήχηση της Σερίφου ως τουριστικού προορισμού, με τη δημοτική αρχή να επισημαίνει ότι για τέταρτη συνεχή χρονιά καταγράφεται αύξηση στις αφίξεις. Η τάση αυτή καταδεικνύει ότι το νησί εδραιώνεται όλο και περισσότερο στον τουριστικό χάρτη, κερδίζοντας επισκέπτες που αναζητούν την αυθεντικότητα, τις παραλίες και το κυκλαδίτικο τοπίο.