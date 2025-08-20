Δήμος Θήρας: Απολύτως ασφαλής η Σαντορίνη – Καμία ανησυχία για το περιστατικό στο Ημεροβίγλι

Με αφορμή το περιστατικό αποκόλλησης χωμάτων που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στα πρανή του Ημεροβιγλίου, ο δήμος Θήρας ενημερώνει ότι δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για κατοίκους και επισκέπτες.

Όπως επισημαίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πρόκειται για φυσικό φαινόμενο που σχετίζεται με τη γεωλογική μορφολογία της Σαντορίνης και δεν συνδέεται με ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς στην περιοχή δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες – κάτι που άλλωστε απαγορεύεται ρητά κατά την τουριστική περίοδο.

Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα θωράκισης όπως φράκτες, δίκτυα και τεχνικές παρεμβάσεις, ενώ για συγκεκριμένα σημεία προβλέπονται πρόσθετα έργα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου.

«Αν και περιστατικά αυτού του τύπου μπορεί να προκαλούν εντύπωση, σπάνια εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο», υπογραμμίζει ο δήμος Θήρας, διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάθε παραπλανητική αναφορά που αλλοιώνει την πραγματικότητα.