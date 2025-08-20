Δήμος Θήρας: Απολύτως ασφαλής η Σαντορίνη – Καμία ανησυχία για το περιστατικό στο Ημεροβίγλι
20 Aug 2025, 16:09 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Με αφορμή το περιστατικό αποκόλλησης χωμάτων που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στα πρανή του Ημεροβιγλίου, ο δήμος Θήρας ενημερώνει ότι δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για κατοίκους και επισκέπτες.
Όπως επισημαίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πρόκειται για φυσικό φαινόμενο που σχετίζεται με τη γεωλογική μορφολογία της Σαντορίνης και δεν συνδέεται με ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς στην περιοχή δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες – κάτι που άλλωστε απαγορεύεται ρητά κατά την τουριστική περίοδο.
Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα θωράκισης όπως φράκτες, δίκτυα και τεχνικές παρεμβάσεις, ενώ για συγκεκριμένα σημεία προβλέπονται πρόσθετα έργα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου.
«Αν και περιστατικά αυτού του τύπου μπορεί να προκαλούν εντύπωση, σπάνια εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο», υπογραμμίζει ο δήμος Θήρας, διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάθε παραπλανητική αναφορά που αλλοιώνει την πραγματικότητα.
διαβάστε ακόμα
- Λέσβος: Ένας προορισμός που ενώνει Ελλάδα και Γαλλία 20/08 | 15:36
- Chios Pass για το 2026 με ειδική πρόβλεψη για την Αμανή 20/08 | 10:20
- Ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη από τους Έλληνες 20/08 | 10:32
- Γνωμοδοτήσεις για δύο πλωτές εξέδρες στη Χαλκιδική 20/08 | 06:15
- Βόρεια Κέρκυρα: «Πράσινο φως» για τη σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Μικρών Λιμένων 20/08 | 07:17
- Πρόταση | Χωρίς εισιτήριο οι κάτοικοι των Β. Σποράδων στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου 20/08 | 06:29
- Παράδοση και Ψηφιακή Καινοτομία συναντώνται στη Μονή Τοπλού 19/08 | 12:20
- Αντίστροφη μέτρηση για τον Επετειακό Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης 20/08 | 06:30
- Αρνητική γνωμοδότηση για νέα γραμμή open bus στην πόλη της Ρόδου 19/08 | 07:49
- Φωκικά 2025: Η γιορτή πολιτισμού της Φωκίδας επιστρέφει 20/08 | 06:00
δημοφιλέστερα
- 1 Ξι: To κόκκινo «διαμάντι» της Κεφαλονιάς που κόβει την ανάσα 19.08.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 2 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» | Εξαγορά του 85% – Στρατηγική επένδυση με επίκεντρο τον θαλάσσιο τουρισμό 19.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Βόρεια Κέρκυρα: «Πράσινο φως» για τη σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Μικρών Λιμένων 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Γνωμοδοτήσεις για δύο πλωτές εξέδρες στη Χαλκιδική 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Ξενοδοχεία | Αναπροσαρμογή μισθώματος για το Elia Ermou Athens Hotel 20.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Πρόταση | Χωρίς εισιτήριο οι κάτοικοι των Β. Σποράδων στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Αντίστροφη μέτρηση για τον Επετειακό Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Φωκικά 2025: Η γιορτή πολιτισμού της Φωκίδας επιστρέφει 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη από τους Έλληνες 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ