Ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη από τους Έλληνες

Η Σαντορίνη αποτέλεσε φέτος επιλογή προτίμησης για την ελληνική αγορά, γεγονός που αποτυπώθηκε έντονα στις πληρότητες των ξενοδοχείων του νησιού, ενώ η τάση αυτή φαίνεται πως θα συνεχιστεί και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνης Παγώνης, τόνισε ότι οι επαγγελματίες του τουρισμού ευελπιστούν σε μια καλύτερη εικόνα για την κίνηση των επόμενων δύο μηνών, κάτι που –όπως σημείωσε– θα συμβάλει σημαντικά στη στήριξη των επιχειρήσεων του νησιού.

Ο κ. Παγώνης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη για άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων της Πολιτείας προς τη Σαντορίνη. «Το ελληνικό κράτος αυτά που έχει υποσχεθεί πρέπει να γίνουν πράξη και να μη μείνουν στη θεωρία», υπογράμμισε, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής μηχανής του νησιού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις καλές προθέσεις αλλά σε συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις.