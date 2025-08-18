Τήνος: Πρωτοβουλία για τη διάσωση του ιστορικού Φάρου Λιβάδας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φάρων, ο δήμος Τήνου αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διάσωση και προστασία του ιστορικού Φάρου Λιβάδας (ΑΕΦ 8140), ενός εμβληματικού μνημείου της ναυτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Ο δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, έθεσε το ζήτημα στην κορυφή της ατζέντας, σε συνεργασία με την Ομάδα Φίλων του Φάρου Λιβάδας, τη Δημοτική Κοινότητα Στενής και την τοπική κοινωνία. Ήδη έχει αποσταλεί επίσημη επιστολή προς την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, με τη δέσμευση του Δήμου να στηρίξει κάθε ενέργεια για μελέτη, επισκευή και συντήρηση του μνημείου.

Ο κ. Κροντηράς τόνισε πως «η διάσωση του Φάρου Λιβάδας είναι ηθική υποχρέωση απέναντι στην ιστορία μας», υπογραμμίζοντας ότι ο δήμος θα ηγηθεί του συντονισμού των δράσεων, με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Στην ίδια κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις θα προωθηθούν και για τους άλλους φάρους της Τήνου — τον Φάρο Δύσβατο στο Στενό και τον Φάρο Πλανήτη στον Πάνορμο.

Ο Φάρος Λιβάδας δεν είναι μόνο κρίσιμος για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αλλά και σύμβολο ταυτότητας για τους Τηνιακούς, με την εγκατάλειψή του να προκαλεί έντονη ανησυχία. Το θέμα μάλιστα είχε τεθεί από τον Δήμαρχο και στην πρόσφατη συνάντησή του με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά την επίσκεψή τους στο νησί για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης.

Ο δήμος Τήνου δεσμεύεται να λειτουργήσει ως κεντρικός συντονιστής της προσπάθειας, να ενημερώνει με διαφάνεια την τοπική κοινωνία και να συνεργάζεται στενά με τους αρμόδιους φορείς για την προστασία και ανάδειξη όλων των φάρων του νησιού.