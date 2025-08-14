Νάξος | Νομικές ενέργειες για να φύγει το συρματόπλεγμα από το Ναό του Απόλλωνα

Στις 4 Αυγούστου και υπό το βάρος της έκτασης που έλαβε ανάρτηση φωτογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αποτυπώνεται η παράνομη ενέργεια ενός επισκέπτη του ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), ο οποίος σήκωσε ένα αρχαίο μάρμαρο από τον χώρο του μνημείου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων προμηθεύτηκε και προέβη στην τοποθέτηση εργοταξιακού συρματοπλέγματος περιμετρικά του αρχαίου ναού.

Σε σχετική γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κας Σοφίας Βρούτση σημειώνεται ότι η ενέργεια αυτή έγινε χωρίς την ύπαρξη καμίας σχετικής μελέτης, ούτε συναφούς εκτελεστής διοικητικής απόφασης-πράξης, ούτε έγκρισης από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή. Επίσης, προσθέτει ότι "για τη μεταφορά των υλικών προηγουμένως, χωρίς γνώση ή άδεια του Δήμου, οι καθ’ ων είχαν καταστρέψει ένα από τα κολωνάκια που είχε τοποθετήσει ο Δήμος στην είσοδο του δημοτικού δρόμου που ενώνει την Χώρα Νάξου με τη νησίδα της Παλάτια και αποσκοπούσε στην αποτροπή εισόδου τροχοφόρων στον προαναφερόμενο πεζόδρομο.

Σημειωτέον ότι τα τελευταία χρόνια είχε τοποθετηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων οριοθέτηση με χαμηλό διπλό σχοινί περιμετρικά του χώρου του μνημείου της Πορτάρας (πύλη και υπολειμμάτων αρχαίου ναού) που ήταν εντούτοις συμβατή και σε αρμονία με τον χαρακτήρα και την σημασία του χώρου.

Η «Πορτάρα» ως αρχαιολογικό μνημείο αποτελεί πολύτιμη πηγή γνώσης για την αρχαϊκή αρχιτεκτονική και την πολιτική ιστορία της Νάξου. Ως σύμβολο, έχει ταυτιστεί με την ταυτότητα του νησιού, εμφανιζόμενη σε λογότυπα, τουριστικές καμπάνιες και τοπικά προϊόντα. Κηρύχθηκε ως διατηρητέος αρχαιολογικός χώρος με το από 18 Αυγούστου 1933 Διάταγμα Περί χαρακτηρισμού ως αρχαιολογικού χώρου της Β.Δ. της Νάξου μικράς νησίδος του Βάκχου κοινώς Παλάτια."

Στο πλαίσιο αυτό, η δικηγόρος γνωμοδότησε ότι είναι δυνατή κατόπιν απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου εν προκειμένω από την Υπουργό Πολιτισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ως περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων, με την οποία θα επιδιώκεται η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης και η προστασία του δικαιώματος προσωπικότητας του Δήμου και των δημοτών με την απομάκρυνση της αυθαίρετης εγκατάστασης εργοταξιακής περίφραξης περιμετρικά του ναού του Απόλλωνα (Πορτάρας) στη νησίδα Παλάτια Νάξου.



Κατόπιν αυτού η δημοτική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε να χορηγήσει την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βασίλειο Καραμπίνη και Σοφία Βρούτση όπως από κοινού ενεργούντες, είτε ξεχωριστά ο καθένας, καταθέσουν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης κατάστασης με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου εν προκειμένω από την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, και κατά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ως περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, και όπως οι ανωτέρω αναφερόμενοι Δικηγόροι εκπροσωπήσουν το Δήμο στη δικάσιμο που θα οριστεί καταθέτοντας σημείωμα, προσθήκη και αποδεικτικά έγγραφα και γενικά όπως διενεργήσουν κάθε διαδικαστική πράξη κύρια ή παρεπόμενη πράττοντες οτιδήποτε σχετικό απαιτείται για τον εν γένει χειρισμό της υπόθεσης, βάσει των σχετικών δικονομικών διατάξεων.