H Ένωση Ξενοδόχων Πάρου - Αντιπάρου αναδεικνύει την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας
11 Aug 2025, 17:29 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου - Αντιπάρου παρουσιάζει την πρωτοβουλία “The Roots of Paros” και εγκαινιάζει τη νέα της ιστοσελίδα
Η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου - Αντιπάρου, με σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και την ανάδειξη της αυθεντικής εμπειρίας φιλοξενίας, ανακοινώνει την υλοποίηση της νέας της δράσης με τίτλο
«Οι Ρίζες της Πάρου».
Πρόκειται για μια συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς που στοχεύει στην προώθηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της Πάρου -Αντιπάρου στους επισκέπτες του νησιού, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στον τουρισμό και την τοπική παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένας έντυπος χάρτης, στον οποίο παρουσιάζονται 14 τοπικές επιχειρήσεις παραγωγών – από οινοποιεία και ζυθοποιεία μέχρι τυροκομεία, εργαστήρια γλυκών, αγροτικά προϊόντα και χειροτεχνίες.
Οι συμμετέχουσες στην πρωτοβουλία αυτή εταιρείες είναι οι εξής:
56 Isles Beer, Domaine Myrsini, Εκ Πακτιας, Καμάρανθο, Keros, Ktima Roussoes, Moraitis Estate, ο Ξυλόφουρνος, Παντοπωλείο Arsenis, Paroil, Paros Farming Community, Green & Beach Project, To Melissi Delicatessen, Το Πάριον Τυροκομείο.
Ο χάρτης διανέμεται δωρεάν από το Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών Πάρου (ανεμόμυλος Παροικιάς) καθώς και σε επιλεγμένα ξενοδοχεία της Πάρου και της Αντιπάρου, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πολύτιμο εργαλείο για να γνωρίσουν αυθεντικές γεύσεις και δημιουργίες του νησιού.
Η Ένωση, με αυτή την πρωτοβουλία, όπως τονίζεται, υποστηρίζει έμπρακτα την τοπική παραγωγή, ενισχύει τη σύνδεση του τουρίστα με τον τόπο και προάγει έναν πιο βιώσιμο και ποιοτικό τουρισμό.
Παράλληλα, η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου - Αντιπάρου προχώρησε στην ανανέωση της ψηφιακής της παρουσίας με την κυκλοφορία της νέας της ιστοσελίδας, όπου οι επισκέπτες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία “The Roots of Paros”, να γνωρίσουν τα μέλη της Ένωσης και να ανακαλύψουν τον πλούτο του τόπου μέσα από προτάσεις και εμπειρίες.
