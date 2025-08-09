Telegraph: Η Πάρος στα 25 καλύτερα νησιά του κόσμου για διακοπές
09 Aug 2025, 07:20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
H Πάρος αναδεικνύεται ανάμεσα στα 25 καλύτερα νησιά διακοπών για το 2025, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph.
Τα 25 νησιά επιλέχθηκαν από τους ταξιδιωτικούς συντάκτες της εφημερίδας επειδή προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες διακοπών και παράλληλα ευκαιρίες για ξεκούραση στις όμορφες παραλίες τους. Καθε νησί αξιολογήθηκε σε 5 κατηγορίες, για τις παραλίες, τις δραστηριότητες, τον πολιτισμό, το τοπίο και την πολυτέλεια που διαθέτουν.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της Telegraph, μπορεί η Μύκονος να είναι μαγνήτης για τους διεθνείς επισκέπτες, όμως η Πάρος, 45 λεπτά μακριά από αυτήν μέσω ακτοπλοϊκής γραμμής, αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια προορισμό διακοπών για τους Έλληνες, χάρη στις αμμουδιές της, τα μπλε νερά της και τα γραφικά λευκά χωριά της με τις ταβέρνες. Παράλληλα, η Νάουσα διαθέτει πολυτελή μπουτίκ ξενοδοχεία και όμορφα κοκτέιλ μπαρ.
Οι υπόλοιποι νησιωτικοί προορισμοί που προτείνει η Telegraph είναι: St Mary's Harbour στα Isles of Scilly, το Hvar της Κροατίας, το Seixal στη Μαδέρα, η γέφυρα που ενώνει το νησί Île de Ré με τη Γαλλική ενδοχώρα, οι παραλίες της Φορμεντέρα, η Ζανζιβάρη, η Ισλανδία, η Σαρδηνία με τα ροζ φλαμίνγκο, η παραλία Lamai στο Koh Samui, το ξενοδοχείο Mezzatorre στην Ίσκια, τα νησιά Heaval Outer Hebrides στη δυτική ακτή της Σκωτίας, η Μαγιόρκα, το Βανκούβερ, τα Γκαλαπάγκος με τις φώκιες, ο Μαυρίκιος, οι Μαλδίβες, το Hana Highway στο Μάουι, το Σαιντ Τζόρτζις της Γρενάδας, ο καταρράκτης Tiu Kelep στο βόρειο Lombok, η Αγία Λουκία στην Καραϊβική, η Τζαμάικα, η Moorea στη Γαλλική Πολυνησία, ο Galle Fort Lighthouse στη Σρι Λάνκα και οι Σεϋχέλλες.
