Η Σίφνος τιμά τον Εμίρ Κουστουρίτσα: Ένας πολίτης του κόσμου, δημότης του Αιγαίου

Την ανακήρυξη του διεθνούς φήμης σκηνοθέτη, μουσικού και δημιουργού Εμίρ Κουστουρίτσα ως Επίτιμου Δημότη αποφάσισε ο Δήμος Σίφνου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Ραφελέτου, αρμόδιου για θέματα τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας, υγείας και κοινωνικής πολιτικής, η συγκεκριμένη τιμή δεν απονέμεται μόνο για το πλούσιο και πολυβραβευμένο έργο του, αλλά και για τη βαθιά προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει με τη Σίφνο. Ο Κουστουρίτσα διατηρεί εδώ και χρόνια κατοικία στο νησί και έχει συνδεθεί ουσιαστικά με την τοπική κοινωνία και την ταυτότητά της.

Η τελετή ανακήρυξης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ Bring Your Chair – Cozy Festival, λίγο πριν την προβολή της ταινίας του «Άσπρη γάτα, Μαύρος γάτος», στις 3 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα του απονεμηθεί αναμνηστικό κεραμικό, ως ένδειξη εκτίμησης για τη συμβολή του στην έβδομη τέχνη αλλά και για τη σταθερή παρουσία και προσφορά του στο νησί.

Όπως τονίζεται από τον Δήμο, πρόκειται για μια ελάχιστη πράξη τιμής προς έναν καλλιτέχνη που έχει αγκαλιάσει με αληθινό ενδιαφέρον τον τόπο και ενισχύει τους πολιτιστικούς δεσμούς της Σίφνου με τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα.

Ποιος είναι ο Εμίρ Κουστουρίτσα

Ο Εμίρ Κουστουρίτσα είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους σκηνοθέτες του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Έχει τιμηθεί δύο φορές με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών για τις ταινίες When Father Was Away on Business και Underground, ενώ απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας για το Time of the Gypsies.

Το έργο του έχει επίσης διακριθεί με την Αργυρή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου για το Arizona Dream, το Αργυρό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας για το Black Cat, White Cat, και το Βραβείο FIPRESCI για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Do You Remember Dolly Bell?.

Το When Father Was Away on Business υπήρξε υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, ενώ το Life is a Miracle κέρδισε το βραβείο César για την καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία.

Παράλληλα, έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής και το Τάγμα των Τεχνών και των Γραμμάτων από τη Γαλλική Δημοκρατία. Έχει διατελέσει Πρεσβευτής Καλής Θέλησης της UNICEF και έχει τιμηθεί με το Βραβείο Magritte, καθώς και με το Βραβείο Enrico Fulchignoni της UNESCO.