Ο γ.γ. του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος μιλά στο Tornos News για τη νέα εποχή του ελληνικού τουρισμού

Συνέντευξη στη Χριστίνα Κουσουνή

«Το slow tourism είναι η νέα τάση και η Ελλάδα μια αυθεντική επιλογή», αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, σε συζήτηση με το Tornos News, περιγράφοντας μια νέα φάση ωριμότητας για τον ελληνικό τουρισμό, στην οποία η ποιότητα, η εμπειρία και η βιωσιμότητα παίρνουν τη θέση της ποσότητας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτυπώνει μια Ελλάδα που δεν στοχεύει απλώς στην αύξηση των αφίξεων, αλλά στη δημιουργία ενός τουρισμού με σεβασμό στον τόπο, τον πολιτισμό και τον ταξιδιώτη.

Ο κ. Φιορεντίνος σημειώνει ότι η φετινή τουριστική σεζόν αποδεικνύει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, με υψηλές πληρότητες, αυξημένες αφίξεις και θετική συμβολή στην εθνική οικονομία. «Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού συνεχίζει να στηρίζει στρατηγικά την προβολή της χώρας, αναδεικνύοντας νέους προορισμούς και εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν με θεματικές μορφές».

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ τονίζει ότι «στόχος μας για την επόμενη χρονιά είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας, η διεύρυνση της σεζόν, η αξιοποίηση νέων αγορών, ειδικά στις γειτονικές χώρες, και η ενδυνάμωση της εμπειρίας του επισκέπτη, ώστε η Ελλάδα να παραμείνει μεταξύ των κορυφαίων προορισμών παγκοσμίως».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, όλοι οι μεγάλοι παίκτες του τουρισμού επενδύουν πλέον στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη σταθερότητα, την ελκυστικότητα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας. Ο ίδιος εξηγεί ότι οι αεροπορικές εταιρείες ενισχύουν διαρκώς τα δρομολόγιά τους, προσθέτοντας νέους προορισμούς και βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα. Ενδεικτικά, η British Airways έχει αυξήσει τις απευθείας πτήσεις της προς ελληνικά νησιά, ανταποκρινόμενη στη διαρκή ζήτηση της βρετανικής αγοράς και ενισχύοντας την τουριστική κινητικότητα πέρα από τους θερινούς μήνες.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει ο κ. Φιορεντίνος, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ξενοδοχειακό κλάδο παραμένει ισχυρό, με έργα που εστιάζουν στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την προστιθέμενη αξία των εμπειριών. Το μοντέλο ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ίδιο, μετατοπίζεται σταδιακά προς έναν πιο αυθεντικό και βιωματικό τουρισμό, που δίνει έμφαση στην τοπική κουλτούρα και στην προσωπική επαφή του επισκέπτη με τον τόπο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ καταλήγει ότι το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η συνέχεια και η συνέργεια, με στοχευμένες δράσεις, συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και προσήλωση στη βιωσιμότητα, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική που έχει αποκτήσει ο ελληνικός τουρισμός και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εικόνα της χώρας διεθνώς.