ΕΟΤ: Προβολή «άγνωστων» ελληνικών προορισμών στη γαλλική τουριστική αγορά
03 Oct 2025, 14:01 | ΕΟΤ
Πέντε ελληνικοί προορισμοί και ένας ξενοδοχειακός όμιλος παρουσιάστηκαν στη γαλλική τουριστική αγορά, στο πλαίσιο του επαγγελματικού workshop «Tourism Open Days», που πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 σε κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και διοργανώθηκε από την εταιρεία «Louder than Horn», σε συνεργασία με την Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας και την Πρεσβεία της Ελλάδας στη γαλλική πρωτεύουσα.
Στη διάρκεια του workshop οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Στερεάς Ελλάδος, οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Χίου, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ) και ο ξενοδοχειακός όμιλος Acrotel είχαν την ευκαιρία να προβάλουν το τουριστικό προϊόν τους σε περισσότερους από 80 γάλλους τουριστικούς πράκτορες, t.os, δημοσιογράφους και opinion leaders.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Προϊστάμενος του Γραφείου, Μάριος Μαθιουδάκης, και η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας, Έμυ Αναγνωστοπούλου, η οποία εξήρε την πρωτοβουλία και προσκάλεσε τους γάλλους τουριστικούς πράκτορες να ανακαλύψουν τους συγκεκριμένους ελληνικούς προορισμούς, που είναι λιγότερο γνωστοί και προβεβλημένοι αλλά διαθέτουν μοναδικά και αυθεντικά χαρακτηριστικά και πληθώρα θεματικών μορφών τουρισμού για τους επισκέπτες τους.
B2B συναντήσεις και networking
Την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Παναγιώτης Αρχοντής, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού, Μαριάννα Λιάσκου, τον Δήμο Αλεξανδρούπολης ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πέτρος Κυριακίδης, τον Δήμο Χίου ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιώργος Χρηστάκης, την πόλη της Θεσσαλονίκης η Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Μαρία Πουλουκτσή, και τον ξενοδοχειακό όμιλο Αcrotel η e-commerce & contracting manager, Μαρία Μπαχάρη.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν speed B2B συναντήσεις ανάμεσα στους εκπροσώπους των ελληνικών προορισμών και τους γάλλους συμμετέχοντες, με στόχο την εμβάθυνση της γνωριμίας των δύο πλευρών και την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με networking dinner στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία στο Παρίσι, που παρέθεσε ο πρέσβης της Ελλάδας, Αντώνης Αλεξανδρίδης, με ελληνικά εδέσματα που επιμελήθηκε η πρέσβειρα της ελληνικής γαστρονομίας στη Γαλλία, Ντίνα Νικολάου.
Στους γάλλους συμμετέχοντες προσφέρθηκαν, ακόμα, gift bags με ελληνικά τοπικά προϊόντα, καθώς και οκτώ vouchers για ταξίδια στους συγκεκριμένους προορισμούς.
