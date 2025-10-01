A.Φιορεντίνος | Ελλάδα πιο φιλική στους τουρίστες με επενδύσεις 380 εκατ. ευρώ σε υποδομές
Την ανάγκη να ενισχυθούν οι υποδομές της χώρας προκειμένου να γίνει πιο φιλική προς τους τουρίστες, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ανδρέας Φιορεντίνος, μιλώντας στο 7ο Περιφερειακό Συνέδριο που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), στη Μυτιλήνη, με θέμα: «Τουριστική ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο: υποδομές, στρατηγική προκλήσεις και προοπτικές».
«Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ενώ στη φιλοξενία είμαστε μακράν οι καλύτεροι, υστερούμε σε υποδομές, δρόμους και στη διαχείριση των υδάτων. Για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή δρομολογούνται επενδύσεις 380 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, ώστε όλη η χώρα να είναι πιο φιλική προς τον τουρίστα. Παράλληλα ενισχύουμε την τουριστική εκπαίδευση, εκτιμώντας ότι η αναβάθμιση της θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα τα οποία θα είναι ορατά στο μέλλον» τόνισε, χαρακτηριστικά, ο Ανδρέας Φιορεντίνος.
Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, επεσήμανε ότι ο «αειφόρος τουρισμός, η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας, δεν αφορούν μόνο το Βόρειο Αιγαίο αλλά το σύνολο της χώρας». Ο ΕΟΤ, ο οποίος όπως υπενθύμισε από το 2012 και μετά, έχει αρμοδιότητα την προβολή της χώρας, αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στην προσπάθεια του να προσελκύσει την τουριστική κίνηση.
«Ο ΕΟΤ έχει ένα μοναδικό δίκτυο με 17 γραφεία σε όλες τις αγορές του κόσμου, μία δεξαμενή περίπου 300 εκ. τουριστών σε απόσταση 1-3 ώρες από την Ελλάδα, τους οποίους πρέπει να προσεγγίσουμε. Προσπαθούμε να αναδείξουμε περισσότερους προορισμούς, πέρα από το μοντέλο ήλιος-θάλασσα, εμπλουτίζουμε το brand “Ελλάδα” πέρα από αυτά που ήδη ξέραμε» επισήμανε ο ίδιος.
Στο πάνελ του συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γιάννης Χατζής και συντόνισε ο δημοσιογράφος στις εφημερίδες ΝΕΑ και ΒΗΜΑ, κ. Κώστας Ντελέζος, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, ανέδειξε την ιδιαίτερη σημασία της περιοχής του Βορείου Αιγαίου, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι με την συμβολή του ΕΟΤ μπορεί να αναβαθμιστεί ως τουριστικός προορισμός. «Είμαι αισιόδοξος, υπάρχει ευαισθητοποίηση, οι νησιώτες δεν χρειάζεται να φύγουν από τον τόπο τους και το έχουν καταλάβει» κατέληξε.
