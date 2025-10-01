British Airways | 850.000 θέσεις προς Ελλάδα το 2025, ενισχύοντας τη χειμερινή περίοδο
01 Oct 2025, 13:13 | ΕΟΤ
TornosNews.gr
Η British Airways θα διαθέσει για το 2025 850.000 θέσεις προς 14 ελληνικούς προορισμούς, διατηρώντας καθημερινές πτήσεις προς Αθήνα και αυξάνοντας κατά 30% τα δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας ουσιαστικά την αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανάρτηση, στα γραφεία του ΕΟΤ, ο Γενικός Γραμματέας Andreas Nicholas Fiorentinos συναντήθηκε με στελέχη της αεροπορικής εταιρείας, με στόχο τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας. Μέσα από πρόγραμμα συνδιαφήμισης, η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης κατά τη χειμερινή περίοδο 2025 και στην προβολή των ελληνικών προορισμών στους πρώτους μήνες του 2026.
Ο κ. Fiorentinos τόνισε ότι η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και η στρατηγική προβολή της Ελλάδας σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους παραμένουν κλειδί για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού 12 μήνες τον χρόνο, προβάλλοντας τη χώρα ως κορυφαίο προορισμό όλο το χρόνο.
