Νέα βραβεία UN Tourism και FIA για βιώσιμη ανάπτυξη στον αθλητικό τουρισμό

Με στόχο να αναδείξουν τις πρωτοβουλίες που προωθούν τη βιωσιμότητα, την καινοτομία, τον κοινωνικό αντίκτυπο και τις επιτυχημένες συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον αθλητικό τουρισμό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UN Tourism) και η FIA ανακοίνωσαν την έναρξη των Sports Tourism Awards.

Τα βραβεία περιλαμβάνουν τέσσερις κατηγορίες:

Πιο Βιώσιμο Αθλητικό Γεγονός (Most Sustainable Sport Event)

Κοινωνικός Αντίκτυπος στον Αθλητικό Τουρισμό (Community Impact in Sports Tourism)

Καινοτομία στην Ανάπτυξη Αθλητικού Τουρισμού (Innovation in Sports Tourism Development)

Εξαιρετικές Δημόσιες-Ιδιωτικές Συνεργασίες στον Αθλητικό Τουρισμό (Outstanding Public-Private Partnerships in Sports Tourism)

Η πρωτοβουλία βασίζεται στη στρατηγική συνεργασία που εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 ανάμεσα στους δύο οργανισμούς, με στόχο την ενίσχυση συνεργειών στους τομείς του τουρισμού, του αθλητισμού και της βιώσιμης κινητικότητας.

Ο Γενικός Γραμματέας του UN Tourism, Zurab Pololikashvili, τόνισε:

«Τα βραβεία αυτά αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη αναγνώριση του αθλητικού τουρισμού ως στρατηγικού μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και καινοτομίας. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη FIA για να τιμήσουμε τις προσπάθειες όσων δημιουργούν πραγματικό αντίκτυπο μέσω του αθλητισμού και του τουρισμού».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, υπογράμμισε:

«Ο αθλητισμός και ο τουρισμός αποτελούν ισχυρούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, πολιτιστικής ανταλλαγής και ανάπτυξης κοινοτήτων. Με αυτή τη συνεργασία και τα βραβεία, όχι μόνο θα αναδείξουμε καλές πρακτικές αλλά θα εμπνεύσουμε και άλλους να δημιουργήσουν θετική αλλαγή».

Ο αθλητικός τουρισμός συγκαταλέγεται στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς παγκοσμίως, με την αγορά του να φτάνει τα 609 δισ. δολάρια το 2023 και να εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 2,3 τρισ. δολάρια έως το 2032. Τα νέα βραβεία στοχεύουν να αναδείξουν παραδείγματα που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι ήδη ανοιχτή για τα μέλη του UN Tourism, τα μέλη της FIA καθώς και για άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητικού τουρισμού.