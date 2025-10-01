WTTC: Έλλειψη 43 εκατ. εργαζομένων στον Τουρισμό έως το 2035
01 Oct 2025, 13:36 | ΦΟΡΕΙΣ
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) παρουσίασε στη Ρώμη μια εμβληματική έκθεση, η οποία προειδοποιεί ότι, παρότι ο κλάδος θα συνεχίσει να αποτελεί κινητήρα για την παγκόσμια απασχόληση, έως το 2035 κινδυνεύει να αντιμετωπίσει έλλειμμα άνω των 43 εκατομμυρίων εργαζομένων, αν δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις.
Η μελέτη με τίτλο Future of the Travel & Tourism Workforce, που εκπονήθηκε με τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας, πανεπιστημίων και εξειδικευμένων συνεργατών, βασίστηκε σε έρευνες, συνεντεύξεις και ανάλυση 20 κορυφαίων οικονομιών.
Ραγδαία Ανάπτυξη – Σοβαρές Ελλείψεις
Το 2024 ο κλάδος στήριξε 357 εκατ. θέσεις εργασίας παγκοσμίως, αριθμός-ρεκόρ που φέτος αναμένεται να φτάσει τα 371 εκατ. Μέσα στην επόμενη δεκαετία, προβλέπεται η δημιουργία 91 εκατ. νέων θέσεων, δηλαδή μία στις τρεις νέες δουλειές διεθνώς.
Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση θα ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά: έως το 2035 η διαφορά θα ξεπεράσει τα 43 εκατ. εργαζομένους, αφήνοντας το εργατικό δυναμικό περίπου 16% χαμηλότερο από τις ανάγκες της αγοράς.
Η φιλοξενία αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο κενό με 8,6 εκατ. λιγότερους εργαζομένους από τους απαιτούμενους, ενώ οι χαμηλής εξειδίκευσης θέσεις –που παραμένουν κρίσιμες και δεν αυτοματοποιούνται εύκολα– θα χρειαστούν περισσότερους από 20 εκατ. νέους εργαζομένους.
Οι πιο πληττόμενες αγορές
Η έλλειψη προσωπικού θα επηρεάσει όλες τις εξεταζόμενες χώρες, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις να προβλέπονται:
- στην Κίνα (16,9 εκατ.),
- στην Ινδία (11 εκατ.),
- στην Ε.Ε. (6,4 εκατ.).
- Αναλογικά, η Ιαπωνία θα δει έλλειμμα έως και 29% του εργατικού δυναμικού,
- η Ελλάδα 27% και
- η Γερμανία 26%.
Προτάσεις για ένα «μέλλον-έτοιμο» εργατικό δυναμικό
Η έκθεση καταθέτει συγκεκριμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος:
- Προσέλκυση νέων με έμφαση στις προοπτικές καριέρας στον τουρισμό.
- Σύνδεση εκπαίδευσης – αγοράς με πρακτική κατάρτιση και προγράμματα εμπειρίας.
- Ενίσχυση της παραμονής προσωπικού μέσω ηγετικών προγραμμάτων, εσωτερικών προαγωγών και
- συμπεριληπτικών πολιτικών.
Επενδύσεις σε ψηφιακές δεξιότητες, τεχνητή νοημοσύνη και βιώσιμες πρακτικές.
- Εφαρμογή ευέλικτων μοντέλων απασχόλησης και μείωση εμποδίων στη διεθνή κινητικότητα εργαζομένων.
Συνεργασία για το μέλλον
Το WTTC τονίζει ότι η αντιμετώπιση της κρίσης προϋποθέτει στενή συνεργασία κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών φορέων. Με σωστό σχεδιασμό, ο τουρισμός μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί παγκόσμια δύναμη ευημερίας, καινοτομίας και ευκαιριών.
Η παρουσίαση της έκθεσης έγινε στο πλαίσιο της 25ης Παγκόσμιας Συνόδου του WTTC, που φιλοξενείται στη Ρώμη με τη συμμετοχή του ιταλικού Υπουργείου Τουρισμού, της ENIT και τοπικών αρχών.
