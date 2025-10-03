Βρετανικός τουρισμός | Πακέτα διακοπών: EasyJet holidays και TUI αυξάνουν τις άδειες Atol – Σταθερή η Jet2holidays

Σημαντικές κινήσεις καταγράφονται στις ανανεώσεις των αδειών Atol του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (CAA).

Η EasyJet holidays αύξησε την άδειά της κατά 400.000 θέσεις, ενώ η TUI ενίσχυσε τη δική της κατά 90.000. Αντίθετα, η Jet2holidays, που παραμένει στην κορυφή της αγοράς, δεν προχώρησε σε καμία αλλαγή.

Συνολικά, 1.612 επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου διαθέτουν άδεια Atol, με τους τρεις κορυφαίους παρόχους να παραμένουν αμετάβλητοι:

Jet2holidays: 7.043.718 επιβάτες

TUI: 5.942.801 επιβάτες

Loveholidays: 5.011.286 επιβάτες (μεγάλη αύξηση τον Μάρτιο, πάνω από ένα εκατομμύριο)

Στην τέταρτη θέση παραμένει η EasyJet holidays με 3.455.570 επιβάτες, ενώ ακολουθεί η On the Beach με 2.360.597. Η British Airways Holidays, αν και κράτησε αμετάβλητη την άδειά της (1.178.956), ανέβηκε στην έκτη θέση, ξεπερνώντας την Booking.com, η οποία μείωσε την άδειά της κατά 157.000 και έπεσε στην έβδομη θέση (1.114.151).

Οι άδειες Atol καθορίζουν το μέγιστο αριθμό ταξιδιωτών που μπορούν να καλύψουν οι επιχειρήσεις μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Περίπου το 60% αυτών ανανεώνεται κάθε Σεπτέμβριο, ενώ οι υπόλοιπες τον Μάρτιο. Από τις 1.035 άδειες που έληξαν στο τέλος Σεπτεμβρίου, ανανεώθηκαν οι 934, ενώ 45 βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία ή δεν έχουν πληροίσει όλες τις προϋποθέσεις. Συνολικά 56 εταιρείες δεν προχώρησαν σε ανανέωση.

Ο επικεφαλής του Atol στην CAA, Michael Budge, τόνισε:

«Η συνεχής ανάπτυξη των διακοπών με προστασία Atol δείχνει ότι τα ταξίδια παραμένουν βασική προτεραιότητα για τους Βρετανούς καταναλωτές. Παράλληλα, υπογραμμίζει την αξία που δίνουν στην οικονομική ασφάλεια και τη σιγουριά όταν κλείνουν τις διακοπές τους. Ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να ξεκινούν νωρίς τη διαδικασία ανανέωσης ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο διακοπής στις κρατήσεις».