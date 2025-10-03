Βρετανικός τουρισμός | Πακέτα διακοπών: EasyJet holidays και TUI αυξάνουν τις άδειες Atol – Σταθερή η Jet2holidays
03 Oct 2025, 10:43 | TOUR OPERATORS
TornosNews.gr
Σημαντικές κινήσεις καταγράφονται στις ανανεώσεις των αδειών Atol του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (CAA).
Η EasyJet holidays αύξησε την άδειά της κατά 400.000 θέσεις, ενώ η TUI ενίσχυσε τη δική της κατά 90.000. Αντίθετα, η Jet2holidays, που παραμένει στην κορυφή της αγοράς, δεν προχώρησε σε καμία αλλαγή.
Συνολικά, 1.612 επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου διαθέτουν άδεια Atol, με τους τρεις κορυφαίους παρόχους να παραμένουν αμετάβλητοι:
- Jet2holidays: 7.043.718 επιβάτες
- TUI: 5.942.801 επιβάτες
- Loveholidays: 5.011.286 επιβάτες (μεγάλη αύξηση τον Μάρτιο, πάνω από ένα εκατομμύριο)
Στην τέταρτη θέση παραμένει η EasyJet holidays με 3.455.570 επιβάτες, ενώ ακολουθεί η On the Beach με 2.360.597. Η British Airways Holidays, αν και κράτησε αμετάβλητη την άδειά της (1.178.956), ανέβηκε στην έκτη θέση, ξεπερνώντας την Booking.com, η οποία μείωσε την άδειά της κατά 157.000 και έπεσε στην έβδομη θέση (1.114.151).
Οι άδειες Atol καθορίζουν το μέγιστο αριθμό ταξιδιωτών που μπορούν να καλύψουν οι επιχειρήσεις μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Περίπου το 60% αυτών ανανεώνεται κάθε Σεπτέμβριο, ενώ οι υπόλοιπες τον Μάρτιο. Από τις 1.035 άδειες που έληξαν στο τέλος Σεπτεμβρίου, ανανεώθηκαν οι 934, ενώ 45 βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία ή δεν έχουν πληροίσει όλες τις προϋποθέσεις. Συνολικά 56 εταιρείες δεν προχώρησαν σε ανανέωση.
Ο επικεφαλής του Atol στην CAA, Michael Budge, τόνισε:
«Η συνεχής ανάπτυξη των διακοπών με προστασία Atol δείχνει ότι τα ταξίδια παραμένουν βασική προτεραιότητα για τους Βρετανούς καταναλωτές. Παράλληλα, υπογραμμίζει την αξία που δίνουν στην οικονομική ασφάλεια και τη σιγουριά όταν κλείνουν τις διακοπές τους. Ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να ξεκινούν νωρίς τη διαδικασία ανανέωσης ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο διακοπής στις κρατήσεις».
διαβάστε ακόμα
- TUI | Φθινοπωρινή "τρέλα" των Γερμανών για την Κρήτη – Ποιοι Ελληνικοί προορισμοί είναι περιζήτητοι 02/10 | 14:12
- Jet2.com και Jet2holidays: Επεκτείνουν τη θερινή σεζόν στην Κεφαλονιά έως το τέλος Οκτωβρίου 2026 02/10 | 10:34
- Jet2holidays | Πακέτα διακοπών το 2026 στην Πιερία και στο Μεγανήσι 25/09 | 07:50
- Jet2 | 15 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 26/09 | 06:19
- TUI | Οι 5 κορυφαίες ταξιδιωτικές τάσεις των Γερμανών το 2026 – Ένας προορισμός δεν φτάνει! 24/09 | 06:15
- Irene Palace | O alltours ανοίγει το πρώτο του ξενοδοχείο στη Ρόδο 22/09 | 12:16
- Θετική δυναμική για την TUI στο Ηνωμένο Βασίλειο – Σταθερή η ζήτηση για τη χειμερινή σεζόν 23/09 | 11:05
- Dertour | Πρώτη επιλογή στα πολυτελή ταξίδια η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 18/09 | 13:09
- Ο τουρ οπερέιτορ alltours εγκαινιάζει την πρώτη του 5άστερη μονάδα στην Κρήτη 03/09 | 08:20
- Τα σχέδια της DERTOUR στην Ελλάδα | Αποκαλυπτική συνέντευξη στο Tornos News του Leif Vase Larsen- Τι λέει για τα ξενοδοχεία και την ...κυβέρνηση 08/08 | 06:10
δημοφιλέστερα
- 1 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης “FOLKWAY” στον Δήμο Χερσονήσου 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Γυρίσματα πολωνικής εκπομπής σε Κάλυμνο, Ψέριμο και Κω 03.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Σούνιο και Λευκάδα 03.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη της Αρμενίας – Ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας 02.10.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 6 Η μεγαλύτερη γιορτή της μπύρας στην Ελλάδα έσπασε ρεκόρ προσέλευσης 02.10.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 7 Λέσβος: Σταυροδρόμι εθελοντισμού και τουρισμού μέσα από τη Συνάντηση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 03.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Μουσαμά καταγράφει θετικά αποτελέσματα το 2024 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 Μαρίνα Αλίμου: Ανοίγει ο δρόμος της ανάπλασης 100 εκατ. ευρώ για τον τουρισμό και το yachting 01.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 10 Βραχυχρόνιες μισθώσεις | Εκατοντάδες ακίνητα εκτός - Οι νέες προδιαγραφές και τα... γκρίζα σημεία 03.10.2025 | AIRBNB