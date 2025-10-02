TUI | Φθινοπωρινή "τρέλα" των Γερμανών για την Κρήτη – Ποιοι Ελληνικοί προορισμοί είναι περιζήτητοι
02 Oct 2025, 14:12 | TOUR OPERATORS
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Σε «μόδα» για διακοπές και το φθινόπωρο εξελίσσεται η Κρήτη για τους Γερμανούς ταξιδιώτες, με τη ζήτηση που καταγράφει η TUI να φέρνει το Ελληνικό νησί στην τρίτη θέση της κατάταξης των δημοφιλέστερων προορισμών για ταξίδια την περίοδο αυτή, μετά την Αττάλεια και τη Μαγιόρκα που διατηρούν τις πρώτες θέσεις.
Μάλιστα, έχοντας αντιληφθεί την αυξημένη ζήτηση για φθινοπωρινές διακοπές στην Κρήτη, ο μεγάλος τουρ οπερέιτορ προσφέρει φέτος κρατήσεις στον προορισμό έως και τις 23 Νοεμβρίου καθώς και 5.000 επιπλέον αεροπορικές θέσεις.
Την ίδια στιγμή, άλλοι δύο Ελληνικοί προορισμοί, η Ρόδος και η Κως, βρίσκονται στην πρώτη εξάδα των πιο περιζήτητων φθινοπωρινών αποδράσεων για τους Γερμανούς ταξιδιώτες, με τη Ρόδο να καταλαμβάνει την 5η θέση και την Κω την 6η.
Σύμφωνα με τον διευθυντή Προϊόντος της TUI, Steffen Boehnke, οι προορισμπί διακοπών με αξιόπιστες καιρικές συνθήκες γύρω από τη Μεσόγειο, παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς για τους ταξιδιώτες και το φθινόπωρο.
Η TUI, καταγράφοντας την ισχυρή αυτή ζήτηση, προσφέρει στους δημοφιλείς προορισμούς παραλίας 64 επιπλέον πτήσεις μέσω της TUIfly και συνολικά 12.500 επιπλέον θέσεις.
Η διαθεσιμότητα παραμένει σε καλα επίπεδα για ξενοδοχεία και πτήσεις προς την Τουρκία, την Ελλάδα και την Ισπανία, ενώ επιπλέον πτήσεις και χωρητικότητα ξενοδοχείων έχουν προστεθεί στην Αίγυπτο.
Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το φθινόπωρο, όπως διαπιστώνεται από τη ζήτηση στην TUI, είναι...
1. Αττάλεια
2. Μαγιόρκα
3. Κρήτη
4. Χουρκάντα
5. Ρόδος
6. Κως
7. Φουερτεβεντούρα
8. Γκραν Κανάρια
9. Κόστα ντε λα Λουθ
10. Τενερίφη
