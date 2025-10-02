Jet2.com και Jet2holidays: Επεκτείνουν τη θερινή σεζόν στην Κεφαλονιά έως το τέλος Οκτωβρίου 2026

Επιπλέον χωρητικότητα προσθέτουν στην Κεφαλονιά η Jet2.com και η Jet2holidays, ανακοινώνοντας παράταση της θερινής περιόδου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, θα δρομολογηθεί νέα εβδομαδιαία πτήση κάθε Σάββατο από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ από τις 2 Μαΐου έως και το τέλος Οκτωβρίου, καλύπτοντας και τις φθινοπωρινές σχολικές διακοπές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Κεφαλονιά θα εξυπηρετείται με έως και έξι πτήσεις την εβδομάδα από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Παράλληλα, συνδέσεις με το νησί του Ιονίου θα υπάρχουν και από οκτώ ακόμη βρετανικά αεροδρόμια: Μπέρμιγχαμ, Μπρίστολ, Εδιμβούργο, East Midlands, Γλασκώβη, Λιντς Μπράντφορντ, Νιούκαστλ και Στάνστεντ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Jet2, Steve Heapy, δήλωσε:

«Η Κεφαλονιά αποτελεί εξαιρετικά δημοφιλή προορισμό διακοπών και βλέπουμε συνεχή ζήτηση τόσο από τους πελάτες όσο και από τα ταξιδιωτικά γραφεία που αναζητούν κρατήσεις τόσο για την αιχμή της σεζόν όσο και για τα τέλη του καλοκαιριού. Χάρη σε αυτήν την ανταπόκριση, είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρατείνουμε τη θερινή σεζόν του 2026 έως τα τέλη Οκτωβρίου, προσφέροντας στους ταξιδιώτες την ευελιξία που επιθυμούν».