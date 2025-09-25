Jet2holidays | Πακέτα διακοπών το 2026 στην Πιερία και στο Μεγανήσι
25 Sep 2025, 08:05 | TOUR OPERATORS
TornosNews.gr
H Ολυμπιακή Ριβιέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας και το Μεγανήσι είναι οι νέοι ελληνικοί προορισμοί της Jet2holidays με πακέτα διακοπών για το καλοκαίρι του 2026
Η Ολυμπιακή Ριβιέρα είναι προσβάσιμη μέσω πτήσεων προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης από το Μπέρμιγχαμ, το Μπρίστολ, το Εδιμβούργο, τα Ανατολικά Μίντλαντς, το Λιντς, το Μπράντφορντ, το Μάντσεστερ, το Νιούκαστλ και το Στάνστεντ από τις 3 Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.
Στην περιοχή ο τουρ οπερέιτορ συνεργάζεται με ξενοδοχειακά καταλύματα στην Πλάκα Λιτοχώρου, στον Πλαταμώνα, την Παραλία Κατερίνης, στους Νέους Πόρους και στην Ολυμπιακή Ακτή (παραλιακός οικισμός του Δήμου Κατερίνης).
Διατίθενται προς κράτηση μια σειρά από ξενοδοχεία τριών έως πέντε αστέρων, που προσφέρουν ένα μείγμα διατροφής, από B&B έως all-inclusive.
Η Jet2Villas, επίσης, διαθέτει προς κράτηση κατοικίες και βίλες στα θέρετρα του Παντελεήμονα και της Λεπτοκαρυάς.
Το Μεγανήσι
Το Μεγανήσι, εξάλλου, είναι προσβάσιμο μέσω του αεροδρομίου της Πρέβεζας, στο οποίο οι επιβάτες μπορούν να φτάσουν από τα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ, του Μπρίστολ, του Εδιμβούργου, των Ανατολικών Μίντλαντς, του Λούτον, του Στάνστεντ, του Μάντσεστερ και του Νιούκαστλ, από τις 3 Μαΐου έως τις 20 Οκτωβρίου 2026.
Οι πελάτες, που πληρώνουν κράτηση, με την Jet2holidays προς το Μεγανήσι καλύπτουν και τα έξοδα μεταφοράς με φέρι και λεωφορείο.
Στο Μεγανήσι, διατίθενται ξενοδοχεία τριών και τεσσάρων αστέρων στο Βαθύ, καθώς και καταλύματα μέσω της Jet2Villas στο Σπαρτοχώρι.
