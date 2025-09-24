Κυβερνητικό σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμανιών

Γράφει η Βίκη Τρύφωνα

Την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών σχεδιάζει η κυβέρνηση, με στόχο να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της νησιωτικής χώρας, να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των θαλάσσιων μεταφορών και να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια. Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων αγγίζει τα 585 εκατ. ευρώ και παρουσιάστηκε από τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών & Μεταφορών.

Έργα σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε τη δημιουργία και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών «βασική προτεραιότητα», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνιστικότητας για τα νησιά της σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, μέσω του προγράμματος «Μεταφορές 2021-2027» του ΕΣΠΑ, έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 180 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 30 λιμανιών, με ιδιαίτερη έμφαση στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, όπου οι ελλείψεις σε υποδομές είναι εντονότερες. Από αυτά τα έργα, τα 21 έχουν ήδη ενταχθεί στο Υπερταμείο, διασφαλίζοντας χρηματοδότηση και ώριμες διαδικασίες.

Παράλληλα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διατεθούν περισσότερα από 80 εκατ. ευρώ για λιμένες σε νησιωτικές και περιφερειακές περιοχές, προκειμένου να καλυφθούν κρίσιμες ανάγκες υποδομών.

Στροφή στις πράσινες τεχνολογίες

Η «πράσινη μετάβαση» των λιμένων αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του σχεδίου. Ο κ. Γκίκας ανέφερε ότι έχουν ήδη διατεθεί 10 εκατ. ευρώ για μελέτες cold ironing σε τέσσερις λιμένες (Λαύριο, Ραφήνα, Καβάλα, Κέρκυρα). Το cold ironing, δηλαδή η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία από τη στεριά όταν αυτά βρίσκονται δεμένα στο λιμάνι, μειώνει σημαντικά τους αέριους ρύπους και την ηχορύπανση.

Στόχος είναι μέχρι το 2029 να διαθέτουν τέτοιες υποδομές 12 μεγάλοι λιμένες της χώρας, ενώ ο συνολικός σχεδιασμός του υπουργείου προβλέπει ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας 23 λιμένες θα έχουν τη δυνατότητα cold ironing. Για τη χρηματοδότηση αυτών των παρεμβάσεων έχουν εξασφαλιστεί 150 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) 2021-2027» και επιπλέον 115 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης.

Ασφάλεια και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Πέρα από την ανάπτυξη υποδομών και την πράσινη διάσταση, ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην ασφάλεια. Όπως σημείωσε ο υφυπουργός, η χώρα πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τόσο σε επίπεδο προστασίας λιμενικών εγκαταστάσεων (διεθνής Κώδικας ISPS) όσο και σε θέματα συνοριακών ελέγχων (Κώδικας Σένγκεν και Σύστημα Εισόδου/Εξόδου – EES).

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ, ώστε οι ελληνικοί λιμένες να ενισχυθούν σε επίπεδο ελέγχων και ψηφιακών συστημάτων.

Η συμβολή Ε.Ε. και ιδιωτικού τομέα

Ο κ. Γκίκας τόνισε ότι η ενίσχυση των κονδυλίων για υποδομές και μεταφορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – με τον πρόσφατο διπλασιασμό τους, όπως ανακοίνωσε ο επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας – είναι «κεφαλαιώδους σημασίας» για την Ελλάδα. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη στενής συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη χρηματοδότηση, τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη αξιοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Το 8ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών διεξάγεται υπό την αιγίδα των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή περισσότερων από 25 φορέων και οργανισμών. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 1.500 συνέδρους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καθιερωμένη θέση του θεσμού ως σημείου συνάντησης για τους κλάδους υποδομών και μεταφορών.