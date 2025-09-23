Olympic Yacht Show 2025: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς yachting

Από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025, η Olympic Marine στο Λαύριο θα φιλοξενήσει για μία ακόμη χρονιά το Olympic Yacht Show, τη μεγαλύτερη ελληνική διοργάνωση σκαφών στο νερό, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για τον θαλάσσιο τουρισμό.

Με περισσότερα από 100 σκάφη στο νερό, 400 luxury brands και πρεμιέρες σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, το φετινό Show αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων εταιρειών, επαγγελματιών του χώρου και φίλων της θάλασσας, αναδεικνύοντας τη δυναμική του ελληνικού yachting και τη χώρα ως ελκυστικό προορισμό θαλάσσιου τουρισμού υψηλού επιπέδου.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την ONDECK Events, με τη στήριξη της ΕΚΟ ως Μεγάλου Χορηγού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Παράλληλα, τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και σημαντικών θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων, γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγνώριση και την αξία του Show ως κορυφαίου in-water event στην Ελλάδα.

Δήλωση Υπουργού Τουρισμού

Η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, σε δήλωσή της με αφορμή τη φετινή διοργάνωση, υπογράμμισε τη σημασία του θαλάσσιου τουρισμού για την εθνική οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη:

«Η Ελλάδα καταγράφει διαρκώς κορυφαίες επιδόσεις στον τουρισμό, ενισχύοντας τη θέση της ως διεθνώς αναγνωρισμένου προορισμού. Στόχος μας είναι η βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη, με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον.

Ο θαλάσσιος τουρισμός, με επίκεντρο το yachting, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς, μειώνει την εποχικότητα και δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Στο Υπουργείο Τουρισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, με έργα που ήδη υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, την αναβάθμιση λιμένων, την ενίσχυση των υποδομών καταδυτικού τουρισμού και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες».

Η Υπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στη σύσταση Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, που θα παρέχει πολύτιμη τεχνογνωσία για τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής στον κλάδο.

Κλείνοντας, τόνισε πως το Olympic Yacht Show 2025 «προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα ως ηγέτιδα δύναμη στον θαλάσσιο τουρισμό της Μεσογείου», ευχόμενη κάθε επιτυχία στη διοργάνωση.