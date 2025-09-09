Ληξούρι: Πράσινο φως για διαγωνισμό μακροχρόνιας μίσθωσης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Λεγατάτων

Ο δήμος Ληξουρίου ενέκρινε τη μίσθωση του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Λεγατάτων Ληξουρίου, με τη διαδικασία μακροχρόνιας μίσθωσης και με διενέργεια δημόσιας, προφορικής και φανερής Δημοπρασίας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ως διάρκεια μίσθωσης ορίστηκε το χρονικό διάστημα μέχρι 13 Οκτωβρίου 2041, ημερομηνία λήξης της απόφασης παραχώρησης του Υπουργείου Ανάπτυξης, με δυνατότητα παράτασης για μία επιπλέον δεκαετία, εφόσον παραταθεί η παραχώρηση προς τον δήμο.

Βάσει της απόφασης ο μισθωτής θα αναλάβει εξ' ολοκλήρου τη δαπάνη αναβάθμισης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, την κατασκευή όλων των απαιτούμενων υποδομών, την έκδοση των απαραίτητων αδειών και πιστοποιητικών και γενικά όλες τις υποχρεώσεις που θα περιληφθούν στη διακήρυξη.

Η τιμή εκκίνησης του μισθώματος θα ορισθεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων του δήμου Ληξουρίου. Το επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά 2%, από το δεύτερο έτος της σύμβασης και εφεξής. Λόγω της σπουδαιότητας του έργου, η περίληψη της διακήρυξης θα λάβει ευρεία δημοσιότητα. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης διενέργειας της δημοπρασίας θα καθοριστούν με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο δήμος Ληξουρίου επιθυμεί να αξιοποιήσει το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών που βρίσκεται στην περιοχή Λεγατάτα με στόχο την αναβάθμιση αυτού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ειδικότερα ο Δήμος επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τις ανάγκες που δημιουργούνται έχει σκοπό να αξιοποιήσει το παραχωρούμενο ακίνητο και να το λειτουργήσει ως Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών με όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές και την κατασκευή υποδομών φιλοξενίας για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. Προσδοκία του Δήμου είναι να υπάρξει προσέλευση επενδυτών οι οποίοι θα αναλάβουν το αγκυροβόλιο και θα το εκμεταλλευθούν για την παροχή υπηρεσιών σε καταπλέοντα σκάφη ενώ σημαντικό στοιχείο θα αποτελέσει και η αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης αυτού.

Να σημειωθεί ότι ο θαλάσσιος τουρισμός είναι μία μορφή τουρισμού με σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των Ιόνιων νήσων γι΄ αυτό συγκεντρώνει το ενδιαφέρον επενδυτών για δημιουργία μαρίνων και τουριστικών αγκυροβολίων.