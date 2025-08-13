ΣΙΤΕΣΑΠ: "Ο θαλάσσιος τουρισμός πνίγεται στα χρόνια προβλήματα – Ζητούμε άμεσες λύσεις"

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (ΣΙΤΕΣΑΠ), καταγγέλλοντας την αδράνεια της Πολιτείας απέναντι στα διαρκή προβλήματα του θαλάσσιου τουρισμού, την ώρα που η τουριστική περίοδος βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, ο κλάδος – στον οποίο δραστηριοποιούνται περισσότερα από 5.500 επαγγελματικά τουριστικά σκάφη κάτω των 24 μέτρων (περίπου το 85% του συνόλου) – αποτελεί «στρατηγικής σημασίας» μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας την οικονομία ακόμη και στα μικρότερα και πιο απομονωμένα νησιά. Ωστόσο, όπως τονίζεται, η στήριξη περιορίζεται σε «επίπεδο δηλώσεων».

Δύο γέφυρες για όλη τη χώρα – καμία σε λειτουργία

Στην καρδιά της σεζόν, η χώρα διαθέτει μόλις δύο γέφυρες διέλευσης σκαφών (Λευκάδας και Χαλκίδας), καμία εκ των οποίων δεν λειτουργεί. Η γέφυρα Λευκάδας παραμένει εκτός εδώ και σχεδόν έναν μήνα, ενώ της Χαλκίδας είναι κλειστή τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις, αυξημένα κόστη και απώλεια εσόδων για τις τοπικές κοινωνίες.

Τιμές κάτω – κόστη στα ύψη

Ο ΣΙΤΕΣΑΠ αναφέρει πως οι τιμές ενοικίασης σκαφών υποχωρούν τα τελευταία δύο χρόνια, την ώρα που τα λειτουργικά κόστη αυξάνονται δυσανάλογα, με «πρωταθλητή» τα υψηλά τέλη ελλιμενισμού. Παράλληλα, οι υποδομές παραμένουν ανεπαρκείς: στην Αττική, πάνω από 300 σκάφη στερούνται θέσης ελλιμενισμού, ενώ οι υπάρχουσες μαρίνες αδυνατούν να καλύψουν τη ζήτηση.

Τοπικές αποφάσεις και αιφνιδιασμοί

Καταγγέλλονται αποφάσεις Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων για χωροθέτηση θέσεων με «τοπικά κριτήρια» εν μέσω σεζόν, αλλά και απαγορεύσεις αγκυροβολίας από Λιμεναρχεία χωρίς επαρκή ενημέρωση, προκαλώντας αναστάτωση στους τουρίστες.

Ανοικτά μέτωπα

Μεταξύ των χρονιζόντων προβλημάτων που, σύμφωνα με τον ΣΙΤΕΣΑΠ, παραμένουν άλυτα, είναι:

Νομικό πλαίσιο καβοδεσίας

Εξορθολογισμός απαιτήσεων εξοπλισμού σκαφών

Προμήθεια φωτιστικών σημάτων κινδύνου

Προσαρμογή νομοθεσίας στα σημερινά δεδομένα

Υπαγωγή ναυλώσεων σε χαμηλότερο ΦΠΑ

Αναμόρφωση φόρου πλοίων

Μείωση γραφειοκρατίας στα ΚΕΦΟΔΕ

Ο ΣΙΤΕΣΑΠ προειδοποιεί πως η συσσώρευση αυτών των ζητημάτων δημιουργεί ένα «ιδιαίτερα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον» που «μαθηματικά οδηγεί στην εγκατάλειψη του κλάδου» και καλεί την κυβέρνηση σε άμεση δράση, πριν οι συνέπειες γίνουν «μη αναστρέψιμες» για τον θαλάσσιο τουρισμό και την ελληνική οικονομία.