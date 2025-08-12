Ρύθμιση για τα ναύδετα από 6 υπουργεία: Νέοι κανόνες για τουριστικά σκάφη εκτός λιμένων
12 Aug 2025, 07:29 | ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία τοποθέτησης και εκμετάλλευσης ναυδετών, δηλαδή πλωτών σταθερών σημείων αγκυροβολίας, που χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση σκαφών χωρίς την ανάγκη ρίψης άγκυρας, σε περιοχές εκτός των θαλάσσιων ζωνών λιμένων ή τουριστικών λιμένων.
Η απόφαση αποσκοπεί στη ρύθμιση μιας δραστηριότητας με αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον, με γνώμονα την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή διαχείριση του θαλάσσιου χώρου.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι περιοχές όπου θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ναυδετών θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα χωρικά κριτήρια. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται ελάχιστες αποστάσεις 500 μέτρων από ζώνες λιμένων, πορείες επιβατηγών ή διεθνών πλόων, εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και ήδη εγκατεστημένα ναύδετα, καθώς και αποστάσεις 100 μέτρων από παραλίες κολύμβησης και μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Αν πρόκειται για μεμονωμένα ναύδετα ιδιωτικής χρήσης, η ελάχιστη απόσταση από άλλα ναύδετα μειώνεται στα 50 μέτρα.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ναυδετών σε περιοχές που επηρεάζουν την επιχειρησιακή λειτουργία του Πολεμικού Ναυτικού, σε περιοχές με υποθαλάσσια καλώδια ή αγωγούς, καθώς και σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, εκτός εάν πρόκειται για εξυπηρέτηση επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Για την παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου καταβάλλεται ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου, το οποίο κυμαίνεται από 5 έως 20 ευρώ ανά στρέμμα, ανάλογα με την τιμή παραχώρησης της απλής χρήσης του παρακείμενου αιγιαλού. Η επιφάνεια που παραχωρείται υπολογίζεται βάσει κύκλου με ακτίνα ίση με το μέγιστο μήκος του σκάφους που πρόκειται να προσδένεται στο ναύδετο.
Η καταβολή του ανταλλάγματος αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση τοποθέτησης του ναυδέτου, ενώ χωρίς αυτή, η εγκατάσταση απαγορεύεται. Επιπλέον, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, μετά την πρώτη τοποθέτηση, υποχρεωτικά κατατίθεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος για κάθε ετήσια χρήση.
Η ανωτέρω απόφαση θεσπίζει ένα ενιαίο και αυστηρότερο πλαίσιο για την αξιοποίηση των θαλάσσιων χώρων εκτός λιμενικών εγκαταστάσεων, απαντώντας στη ζήτηση για οργανωμένες και ασφαλείς λύσεις πρόσδεσης τουριστικών σκαφών, ιδίως σε τουριστικές περιοχές όπου παρατηρείται συμφόρηση ή έλλειψη υποδομών.
διαβάστε ακόμα
- Η Λαυρεωτική γίνεται το κέντρο του yachting τον Οκτώβριο 11/08 | 06:15
- 3.000 έλεγχοι σε ενοικιαζόμενα μέσα αναψυχής από το Λιμενικό 16/07 | 13:43
- «Δώστε ζωή στα καρνάγια που σβήνουν» – Από τα 300 πλέον στην Ελλάδα έχουν μείνει 70 13/07 | 07:57
- Υδατοδρόμια | Υπ.Ναυτιλίας: Θετική γνωμοδότηση για 29 – Σε εξέλιξη η διαδικασία για ακόμη 5 08/07 | 17:09
- Το Ναύπλιο στο επίκεντρο του παγκόσμιου yachting με το 10ο Mediterranean Yacht Show 05/05 | 17:34
- Ενισχύσεις για την αναβάθμιση της τουριστικού καταφυγίου Αστακού και της Μαρίνας Αλίμου 23/04 | 06:25
- Θαλάσσιος τουρισμός: Μεγάλη ζήτηση για μαρίνες, αλλά μόνο 10 ξεπέρασαν τη γραφειοκρατία 01/04 | 06:13
- To ελληνικό γιώτινγκ στην έκθεση ΒΟΟΤ 10/02 | 06:58
- Γιώτινγκ | Κοπή πίτας από κοινού των επαγγελματικών ενώσεων ΣΙΤΕΣΑΠ και ΕΠΕΣΤ ((φωτό) 18/01 | 10:34
- Τα υδροπλάνα επιστρέφουν μετά από 50 χρόνια στην Αθήνα και τον Άλιμο 23/12 | 21:09
δημοφιλέστερα
- 1 Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 H Ένωση Ξενοδόχων Πάρου - Αντιπάρου αναδεικνύει την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας 11.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης: Πολιτισμός και Παράδοση σε μια μαγευτική γιορτή 10.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Η Marketing Greece και ο Δήμος Καστοριάς συστήνουν τον προορισμό στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό 11.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Τι δείχνουν για τον ελληνικό τουρισμό τα οικονομικά των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων 07.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Tουριστική συνεργασία ανοίγονται ανάμεσα σε Σαντορίνη και Νότια Κορέα 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Θεματικά ιστορικά και περιβαλλοντικά πάρκα στον Κερίτη προτείνει ο Δήμαρχος Πλατανιά 11.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Τύπος | Ο «χαμένος παράδεισος» της Αθήνας για τους Ισραηλινούς 11.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 9 Τέλος Κρουαζιέρας: Έσοδα-ρεκόρ, αλλά και βαριές χρεώσεις για τους επιβάτες 11.08.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 10 Scarlet Beach: Σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση-μαμούθ στο Πόρτο Χέλι 12.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ