Ρύθμιση για τα ναύδετα από 6 υπουργεία: Νέοι κανόνες για τουριστικά σκάφη εκτός λιμένων

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία τοποθέτησης και εκμετάλλευσης ναυδετών, δηλαδή πλωτών σταθερών σημείων αγκυροβολίας, που χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση σκαφών χωρίς την ανάγκη ρίψης άγκυρας, σε περιοχές εκτός των θαλάσσιων ζωνών λιμένων ή τουριστικών λιμένων.

Η απόφαση αποσκοπεί στη ρύθμιση μιας δραστηριότητας με αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον, με γνώμονα την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή διαχείριση του θαλάσσιου χώρου.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι περιοχές όπου θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ναυδετών θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα χωρικά κριτήρια. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται ελάχιστες αποστάσεις 500 μέτρων από ζώνες λιμένων, πορείες επιβατηγών ή διεθνών πλόων, εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και ήδη εγκατεστημένα ναύδετα, καθώς και αποστάσεις 100 μέτρων από παραλίες κολύμβησης και μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Αν πρόκειται για μεμονωμένα ναύδετα ιδιωτικής χρήσης, η ελάχιστη απόσταση από άλλα ναύδετα μειώνεται στα 50 μέτρα.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ναυδετών σε περιοχές που επηρεάζουν την επιχειρησιακή λειτουργία του Πολεμικού Ναυτικού, σε περιοχές με υποθαλάσσια καλώδια ή αγωγούς, καθώς και σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, εκτός εάν πρόκειται για εξυπηρέτηση επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Για την παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου καταβάλλεται ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου, το οποίο κυμαίνεται από 5 έως 20 ευρώ ανά στρέμμα, ανάλογα με την τιμή παραχώρησης της απλής χρήσης του παρακείμενου αιγιαλού. Η επιφάνεια που παραχωρείται υπολογίζεται βάσει κύκλου με ακτίνα ίση με το μέγιστο μήκος του σκάφους που πρόκειται να προσδένεται στο ναύδετο.

Η καταβολή του ανταλλάγματος αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση τοποθέτησης του ναυδέτου, ενώ χωρίς αυτή, η εγκατάσταση απαγορεύεται. Επιπλέον, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, μετά την πρώτη τοποθέτηση, υποχρεωτικά κατατίθεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος για κάθε ετήσια χρήση.

Η ανωτέρω απόφαση θεσπίζει ένα ενιαίο και αυστηρότερο πλαίσιο για την αξιοποίηση των θαλάσσιων χώρων εκτός λιμενικών εγκαταστάσεων, απαντώντας στη ζήτηση για οργανωμένες και ασφαλείς λύσεις πρόσδεσης τουριστικών σκαφών, ιδίως σε τουριστικές περιοχές όπου παρατηρείται συμφόρηση ή έλλειψη υποδομών.



























































