Η Λαυρεωτική γίνεται το κέντρο του yachting τον Οκτώβριο

Η Λαυρεωτική ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του φθινοπώρου για τον θαλάσσιο τουρισμό: το Olympic Yacht Show 2025, που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου στην Olympic Marine στο Λαύριο. Για τέσσερις ημέρες, το Λαύριο θα μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για επαγγελματίες του yachting, λάτρεις της ιστιοπλοΐας και επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο των θαλάσσιων εμπειριών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, η Greece Yachts Charters θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα πολυτελή ιστιοπλοϊκά Kufner Yachts, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να επιβιβαστούν, να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και να συνομιλήσουν με την εξειδικευμένη ομάδα της εταιρείας για τις προοπτικές του yachting στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις νέες τάσεις στον θαλάσσιο τουρισμό και τη ναυτιλία αναψυχής, να συμμετάσχουν σε παρουσιάσεις και να γνωρίσουν τις εμπειρίες chartering στη Μεσόγειο, ενώ όσοι ενδιαφέρονται για επενδυτικές ή ταξιδιωτικές επιλογές θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού με την ομάδα της GYC.