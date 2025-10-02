Η Μούσα Καλλιόπη «ξεναγεί» στην Πιερία με 2D και 3D animation

Με μια εντυπωσιακή avant-première, στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Καινοτόμου-Στρατηγικού Μάρκετινγκ και Τουρισμού, παρουσιάστηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στο θέατρο του Πνευματικού Κέντρου «Άγιος Φώτιος» της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, το νέο τουριστικό σποτ του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.).

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο οπτικοακουστικό έργο που παντρεύει τη δύναμη του ρεαλιστικού βίντεο με την εικαστική μαγεία του 2d, 3d animation, αναδεικνύοντας την Πιερία μέσα από μια σύγχρονη, πρωτότυπη και καλλιτεχνική προσέγγιση.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται η ψηφιακή εκδοχή της Μούσας Καλλιόπης, θεάς της ποίησης και της επικής αφήγησης, η οποία γίνεται η φανταστική ξεναγός του θεατή στα πλούτη της Πιερίας από τον μυστηριακό Όλυμπο και τα Πιέρια Όρη και τις ατελείωτες ακτές, έως τα ιστορικά και πολιτιστικά της μνημεία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, που αποτελεί καινοτόμο παράδειγμα σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την τουριστική προβολή. Την καλλιτεχνική διεύθυνση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του animation ανέλαβε ο Καθηγητής Δρ. Σπύρος Σιάκας μαζί με την Επιστημονική Συνεργάτιδα του Δρ. Λαμπρινή Τριβέλλα, οι οποίοι αξιοποίησαν σύγχρονες τεχνικές 2d,3d animation σε συνδυασμό με live action, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής αξίας.

Το σενάριο υπογράφει η σεναριογράφος και εκπαιδευτικός κα Μάτα Κούρτη, η οποία και παρουσίασε το σποτ στο Συνέδριο, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο το animation μετατρέπει την τουριστική αφήγηση σε ένα καλλιτεχνικό ταξίδι που συνδυάζει μύθο, ιστορία και φαντασία.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, η οποία στήριξε το project από την πρώτη στιγμή, σημείωσε: «Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Γραφιστικής και τον Καθηγητή κ. Σιάκα φέρνει μια νέα πνοή στην τουριστική προβολή της Πιερίας. Με τη δημιουργική δύναμη του animation, ο πολιτισμός και η φύση της περιοχής μας προβάλλονται διεθνώς με έναν τρόπο ελκυστικό, ανταγωνιστικό και πρωτοποριακό».

Το νέο τουριστικό σποτ του Π.Ο.Τ.Α.Π. φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη τουριστική προβολή, συνδέοντας την παράδοση και τον μύθο με την τεχνολογία και την ακαδημαϊκή έρευνα, και τοποθετώντας την Πιερία δυναμικά στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Δείτε το βίντεο...