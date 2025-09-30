Το TikTok μπαίνει δυναμικά στον τουρισμό με νέα εργαλεία διαφημίσεων και κρατήσεων
30 Sep 2025, 08:00 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
TornosNews.gr
Το TikTok εγκαινίασε μια νέα σειρά διαφημιστικών προϊόντων που επιτρέπουν απευθείας κρατήσεις ταξιδιών μέσα από την πλατφόρμα, ενισχύοντας τον ρόλο του στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.
Η εφαρμογή με πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως δίνει πλέον τη δυνατότητα σε brands να προωθούν προορισμούς, καταλύματα και εμπειρίες με ενσωματωμένους συνδέσμους κράτησης. Η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στη συνεργασία του TikTok με την Booking.com, που ήδη επιτρέπει κρατήσεις ξενοδοχείων απευθείας από την εφαρμογή.
Με αυτή την κίνηση, το TikTok μπαίνει σε άμεσο ανταγωνισμό με μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων και αναζητήσεων, όπως η Google και η Meta. Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι νέες διαφημίσεις θα αξιοποιούν σήματα αλληλεπίδρασης και πρόθεσης των χρηστών, ώστε να συνδέουν τους ταξιδιώτες με τους διαφημιζόμενους πιο στοχευμένα.
Η δημοφιλία του TikTok ως πηγή έμπνευσης για ταξίδια έχει ήδη δημιουργήσει ένα ισχυρό κοινό (#TravelTok με δισεκατομμύρια προβολές). Με την προσθήκη του στοιχείου της άμεσης συναλλαγής, η πλατφόρμα επιχειρεί να γεφυρώσει το κενό μεταξύ αναζήτησης ιδεών και πραγματοποίησης κράτησης.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η πρωτοβουλία μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για τη διαφήμιση στον τουρισμό, αν και παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την αποδοτικότητα, την απόδοση επένδυσης και το πώς η νέα υπηρεσία θα σταθεί απέναντι σε καθιερωμένα κανάλια.
