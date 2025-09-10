Έρευνα RateHawk: Στροφή των επαγγελματιών του τουρισμού στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη

Το 29% των επαγγελματιών στον τομέα των ταξιδιών επιθυμούν περισσότερη τεχνολογία για να ενισχύσουν την αποδοτικότητά τους στην εργασία τους

Τα εργαλεία αυτοματισμού βρίσκονται στην κορυφή της λίστας επιθυμιών για το 49%, με τη ζήτηση να είναι μεγαλύτερη σε μικρά πρακτορεία

Η εξατομίκευση με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται πρωτοποριακή από το 34% και εκτιμάται ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες εταιρείες

Αλλαγή γενεών: Το 40% των νεοεισερχόμενων ατόμων θέλει εργαλεία για κινητά, έναντι 28% των έμπειρων επαγγελματιών

Παρά το γεγονός ότι το 92% των επαγγελματιών του ταξιδιωτικού κλάδου δηλώνουν ευχαριστημένοι με την εργασία τους, νέα έρευνα της RateHawk αποκαλύπτει ότι πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές λειτουργικές προκλήσεις. Τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι ο έντονος ανταγωνισμός, οι αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών και η χρονοβόρα διαδικασία χειροκίνητης αναζήτησης των καλύτερων προσφορών. Η απόκτηση υψηλότερων προμηθειών αποτελεί επίσης ύψιστη προτεραιότητα. Ένας στους πέντε ερωτηθέντες είπαν ότι η τεχνολογία θεωρείται ολοκληρωμένη λύση, αν και οι επιθυμητές καινοτομίες ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τις περιφερειακές, γενεαλογικές και εταιρικές διαφορές.

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από το δεύτερο μέρος της έκθεσης της RateHawk, με τίτλο "Τι ενισχύει τους επαγγελματίες του τουρισμού". Η RateHawk, μια διαδικτυακή πλατφόρμα B2B για κρατήσεις ξενοδοχείων, πτήσεων και μεταφορών, διεξήγαγε έρευνα σε πάνω από 1.300 επαγγελματίες του τουρισμού σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Ασία και τις χώρες του Κόλπου. Η έκθεση υπογραμμίζει τους βασικούς αποθαρρυντικούς παράγοντες του τομέα και τις συγκεκριμένες τεχνολογικές ανάγκες για διάφορα τμήματα της παγκόσμιας κοινότητας επαγγελματιών τουρισμού.

Κορυφαίες προκλήσεις: ανταγωνισμός και μη αυτόματες εργασίες ρουτίνας

Το ένα τέταρτο των επαγγελματιών τουρισμού παγκοσμίως ανέφεραν τον έντονο ανταγωνισμό ως την κορυφαία πρόκληση, με αυξανόμενη πίεση σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι χώρες του Κόλπου (49%) και η Ασία (30%). Οι αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών αποτελούν μια ακόμη πρόκληση, με το 24% των επαγγελματιών του τουρισμού να δυσκολεύονται να συμβαδίσουν. Σε ανοιχτές απαντήσεις, πολλοί ειδικοί εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τις προσδοκίες των ταξιδιωτών για τις τιμές πριν από την πανδημία, καθιστώντας τους προϋπολογισμούς μη ρεαλιστικούς.

Η διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου εισοδήματος είναι η τρίτη πιο δύσκολη πτυχή για τους επαγγελματίες του τουρισμού, με το 15% των ερωτηθέντων παγκοσμίως να την προσδιορίζουν ως βασική ανησυχία. Επιπλέον, το 33% δηλώνει ότι η επίτευξη υψηλότερων επιπέδων προμηθειών είναι η πιο επιθυμητή αλλαγή.

«Η ταξιδιωτική βιομηχανία είναι γνωστή για τα χαμηλά περιθώρια κέρδους της και, με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ταξιδιού, κάθε ευκαιρία για να κερδίσετε επιπλέον προμήθεια είναι ζωτικής σημασίας. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες μπορούν να προσφέρουν αυτήν την ευελιξία για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των εταίρων. Για παράδειγμα, οι χρήστες μας μπορούν να ορίσουν τα δικά τους επίπεδα προμηθειών, καθώς και πόντους επιβράβευσης και άλλες ανταμοιβές», λέει η Astrid Kastberg, Διευθύνουσα Σύμβουλος της RateHawk.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες χαρακτήρισαν την αναζήτηση ανταγωνιστικών ταξιδιωτικών προσφορών ως την πιο χρονοβόρα εργασία τους — ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό στην περιοχή του GCC (52%) και την Ασία (49%), αλλά επίσης σημαντικό στην Ευρώπη (40%), τη Λατινική Αμερική (44%) και τη Βόρεια Αμερική (39%). Άλλοι παράγοντες που απαιτούν χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η διαχείριση αλλαγών στις κρατήσεις (17%) και η επαναλαμβανόμενη διοικητική εργασία (16%).

«Η εύρεση της κατάλληλης επιλογής σε μια τόσο περίπλοκη και κατακερματισμένη αγορά αποτελεί πραγματική πρόκληση, γι' αυτό και επεκτείνουμε συνεχώς την προσφορά μας και εισάγουμε προηγμένα φίλτρα για να διευκολύνουμε τους πράκτορες. Κάθε μέρα, επεξεργαζόμαστε έως και 10 δισεκατομμύρια τιμές ξενοδοχείων, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη για έξυπνη αναζήτηση και αντιστοίχιση τιμών, εξατομικευμένες προτάσεις, αυτοματοποιημένη μετάφραση εκατομμυρίων περιγραφών ξενοδοχείων, ακόμη και ελέγχους πριν από την κράτηση με bots Τεχνητής Νοημοσύνης για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων. Αυτές οι τεχνολογίες βοηθούν τους πράκτορες να παρέχουν πιο αξιόπιστες και ανταγωνιστικές επιλογές στους πελάτες τους», σχολιάζει η Kastberg.

Τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη θεωρούνται απαραίτητες για την αλλαγή

Παρά τη φήμη του ως ένας από τους πιο συντηρητικούς τομείς, οι επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την υιοθέτηση της τεχνολογίας. Σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (29%) λένε ότι μία καλύτερη πρόσβαση στην τεχνολογία για καθημερινές εργασίες θα ήταν η πιο ουσιαστική αλλαγή στην εργασία τους. Τα στοιχεία από διάφορες αγορές υπογραμμίζουν τα κενά ευκαιριών στη Λατινική Αμερική και την Ασία, όπου η ζήτηση για νέες λύσεις είναι η υψηλότερη (44% και 31% αντίστοιχα). Ταυτόχρονα, πολλοί πράκτορες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις — το 19% μας είπε ότι δυσκολεύεται να υιοθετήσει τα πιο πρόσφατα εργαλεία. Αυτή η πρόκληση είναι ιδιαίτερα εμφανής στην Ασία, όπου σχεδόν το ένα τέταρτο των πρακτόρων την αναφέρουν ως την κύρια ανησυχία τους. Είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα στη Λατινική Αμερική και τη Βόρεια Αμερική.

«Οι επαγγελματίες του τουρισμού πιστεύουν ότι τα έξυπνα εργαλεία μπορούν να τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται τις διοικητικές εργασίες και άλλες χρονοβόρες εργασίες πιο αποτελεσματικά. Σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά, οι καινοτομίες μπορούν να τους βοηθήσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες τους, γι' αυτό και η υποστήριξη των ταξιδιωτικών πρακτόρων στην υιοθέτηση τεχνολογίας είναι τόσο σημαντική», μοιράζεται η Kastberg.

Μεταξύ των πιο επιθυμητών τεχνολογιών, οι μισοί από τους ερωτηθέντες προτιμούν διάφορα εργαλεία αυτοματισμού, όπως νέες λύσεις online κρατήσεων, CRM και mid-/back-offices. Η υψηλότερη ζήτηση για αυτές τις λύσεις καταγράφεται στη Βόρεια Αμερική (61%), την Ευρώπη (50%), την Ασία (47%) και τη Λατινική Αμερική (46%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το ένα τρίτο των επαγγελματιών του τουρισμού επισημαίνουν ενδιαφέρον για βελτιωμένες δυνατότητες κρατήσεων μέσω κινητού (33%), με τη μεγαλύτερη ζήτηση στις χώρες του GCC (53%) και την Ασία (44%).

«Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν πολύ με τα εσωτερικά μας δεδομένα: η εφαρμογή για κινητά της RateHawk, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά ως απάντηση στον γρήγορο ψηφιακό μετασχηματισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ταιριάζει απόλυτα με τη σημερινή πραγματικότητα της αγοράς. Συνεχίζουμε να βλέπουμε σταθερή αύξηση στους μηνιαίους ενεργούς χρήστες, με τον αριθμό να διπλασιάζεται το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Καθώς οι νέες γενιές εισέρχονται στον ταξιδιωτικό κλάδο, η ζήτηση για κινητά εργαλεία γίνεται γρήγορα ο νέος κανόνας. Στην πραγματικότητα, το 40% των πρακτόρων που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους αναζητούν λύσεις για κινητές συσκευές, σε σύγκριση με το 28% των βετεράνων του κλάδου — ένα σαφές σημάδι ότι η ψηφιακή ευκολία αποτελεί προτεραιότητα για το εργατικό δυναμικό του αύριο», σχολιάζει η Kastberg.

Ανταποκρινόμενοι στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των πελατών και την τάση εξατομίκευσης, οι επαγγελματίες του τουρισμού δείχνουν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για προηγμένα εργαλεία ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης (34% και για τις δύο λύσεις). Η ζήτηση για λύσεις που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι υψηλότερη στη Βόρεια Αμερική (45%), την Ασία (41%), τη Λατινική Αμερική (41%) και τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (35%).

Το ενδιαφέρον για διάφορες τεχνολογικές λύσεις ποικίλλει επίσης ανάλογα με την κλίμακα της εταιρείας: μόνο το 33% των επαγγελματιών σε ομάδες 2-5 ατόμων θεωρούν την εξατομίκευση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως επιθυμητή τεχνολογική εφαρμογή, σε σύγκριση με το 55% σε εταιρείες με 101-500 υπαλλήλους. Οι μικρές επιχειρήσεις επιλέγουν τον αυτοματισμό ρουτίνας (48%) και τα εργαλεία για κινητά (32%).

«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι επαγγελματίες του τουρισμού βλέπουν την καινοτομία ως θετική δύναμη και όχι ως απειλή», καταλήγει η Kastberg. «Καθώς η τεχνολογία μεταμορφώνει τον τομέα μας, οι αυριανοί πράκτορες θα χρειαστούν ένα μείγμα δεξιοτήτων εξυπηρέτησης πελατών, γνώσης δεδομένων και τεχνολογικής εξειδίκευσης. Αυτή είναι μια συναρπαστική περίοδος για τον κλάδο και, με τις κατάλληλες ψηφιακές λύσεις, οι επαγγελματίες του τουρισμού μπορούν να ξεκλειδώσουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες τα επόμενα χρόνια».

Η RateHawk είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα κρατήσεων ταξιδιών B2B που αναπτύχθηκε από την Emerging Travel Group. Προσφέρει ξενοδοχεία, πτήσεις, εισιτήρια τρένων, μεταφορές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πολλά άλλα — όλα σε ένα ενιαίο και φιλικό προς τον χρήστη σύστημα. Με υποστήριξη 24/7 και ισχυρά εργαλεία κράτησης, το RateHawk βοηθά τους επαγγελματίες του τουρισμού να δημιουργήσουν αποτελεσματικά, ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά δρομολόγια.

Οι συνεργάτες της RateHawk έχουν πρόσβαση σε πάνω από 2,9 εκατομμύρια καταλύματα, εκ των οποίων περισσότερα από 220.000 ξενοδοχεία με απευθείας συμβόλαιο καθώς και 330 παγκόσμιους προμηθευτές, μαζί με πτήσεις από περισσότερες από 400 αεροπορικές εταιρείες και μεταφορές σε περισσότερες από 150 χώρες.