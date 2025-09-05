ETC: Το Α.Ι. επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού στην Ευρώπη
05 Sep 2025, 07:26 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Σε στρατηγικό παράγοντα που μπορεί να καθορίσει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας στο μέλλον εξελίσσεται σταδιακά η τεχνητή νοημοσύνη καθώς σταδιακά γίνονται ορατά τα αποτελέσματα της χρήσης της από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού (ΝΤΟs).
Σύμφωνα με νέα μελέτη που πραγματοποίησε η εταιρία συμβούλων στρατηγικής Kairos Future, βάσει έρευνας στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC) για την ετοιμότητα των εθνικών οργανισμών τουρισμού να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμα την τεχνητή νοημοσύνη και τα τρέχοντα αποτελέσματα της χρήσης της, αν και μόνο λίγες χώρες έχουν υιοθετήσει συστηματικά την τεχνολογία, τα πρώτα απτά οφέλη είναι ήδη ορατά σε όρους παραγωγικότητας και ποιότητας υπηρεσιών.
Η μελέτη εντόπισε μια μικρή ομάδα «πρωτοπόρων» Οργανισμών, οι οποίοι εμφανίζουν υψηλή ετοιμότητα και αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα τη χρησιμότητα των εργαλείων AI. Η πλειονότητα των υπόλοιπων φορέων περιορίζεται ακόμη σε βραχυπρόθεσμους πειραματισμούς, με σκοπό να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα εφαρμογής τους.
Παρά τις διαφορετικές ταχύτητες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η στάση των εργαζομένων απέναντί της κρίνεται θετική. Η περιέργεια και η διάθεση για δοκιμή είναι διάχυτες, ενώ η αντίσταση στην αλλαγή παραμένει περιορισμένη.
Μεγαλύτερη και πιο άμεση αξία στη χρήση του ΑΙ καταγράφεται στα τμήματα μάρκετινγκ, όπου το 72% των ομάδων ήδη την αξιοποιεί για παραγωγή κειμένων και βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών, όπως brainstorming και δοκιμές στο περιεχόμενο. Αντίθετα, τα ερευνητικά τμήματα αντιμετωπίζουν την τεχνολογία ως «εξερευνητική», αν και το 72% δηλώνει ότι είναι πολύτιμη σε τομείς όπως η έρευνα και αξιοποιείται κυρίως στην ανάλυση συναισθήματος, τις μεταφράσεις και τις απομαγνητοφωνήσεις.
Συστάσεις για το μέλλον
Η έκθεση προτείνει επίσης στοχευμένες δράσεις για την περαιτέρω ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως...
- Διοργάνωση hackathons και workshops ώστε ο ενθουσιασμός να μεταφράζεται σε συγκεκριμένα πρωτότυπα έργα.
- Επένδυση σε εξειδικευμένη εκπαίδευση ανά ρόλο, με αξιοποίηση όσων έχουν ήδη υιοθετήσει την τεχνολογία ως καθοδηγητές.
- Σταδιακή αύξηση προϋπολογισμών με βάση τα αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων που θα βοηθήσουν τη μετατροπή των κόνσεπτ σε βιώσιμες λειτουργίες.
