Τι σημαίνει για τα ταξιδιωτικά brands η ενσωμάτωση του Instagram στη μηχανή αναζήτησης της Google

Τον Ιούλιο, το Instagram προχώρησε αθόρυβα σε μια σημαντική αλλαγή: επέτρεψε στη Google να «σαρώνει» και να διαμορφώνει ευρετήριο με ολόκληρο το περιεχόμενό του Instagram και όχι μόνο ό,τι μπορούσε να εντοπίσει μέσω συνδέσμων. Από τον Ιούλιο του 2025, εκατομμύρια αναρτήσεις γίνονται πλέον ορατές στις αναζητήσεις, ανοίγοντας έναν εντελώς νέο ορίζοντα για ταξιδιωτικές εταιρείες και δημιουργούς περιεχομένου.

Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη αυτή δίνει στο ttgmedia. com o διευθύνων σύμβουλος της Adido, Andy Headington. Αναφέρει:

Για τη βιομηχανία του τουρισμού, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη προβολή και αναγνωρισιμότητα. Μέχρι σήμερα, ορισμένα δημόσια reels και posts (κυρίως μετά το 2020) εμφανίζονταν ήδη στα αποτελέσματα της Google, αλλά η νέα δυνατότητα σημαίνει ότι πλέον όλο το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό – ακόμη και σε χρήστες που δεν έχουν λογαριασμό στο Instagram.

Η Google αναζητά τρόπους να κερδίσει ξανά έδαφος από την τάση των χρηστών να αναζητούν πληροφορίες απευθείας στα social media. Αντίστοιχα, το Instagram επιδιώκει περισσότερες προβολές και αλληλεπιδράσεις. Η συνεργασία αυτή φαίνεται «win–win» και για τις δύο πλευρές, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως ανάχωμα στον ανταγωνισμό από τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (LLMs), που προς το παρόν δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Επιπτώσεις στον ταξιδιωτικό κλάδο

Για ταξιδιωτικά brands, τουριστικούς οργανισμούς και influencers, η αλλαγή φέρνει νέες ευκαιρίες:

Περισσότερο περιεχόμενο μπορεί να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google.

Οι χρήστες που δεν χρησιμοποιούν το Instagram μπορούν να βλέπουν αναρτήσεις χωρίς να απαιτείται σύνδεση.

Δημιουργείται πρόσθετη δυνατότητα για στοχευμένη παρουσίαση εξειδικευμένων όρων (π.χ. συγκεκριμένες βίλες, προορισμοί, εμπειρίες).

Επόμενα βήματα για τα brands

Οι ειδικοί συστήνουν:

Ενημέρωση εταιρικών σελίδων και bios ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα υπόλοιπα επίσημα ψηφιακά κανάλια.

Δημιουργία posts με στοχευμένες περιγραφές και λέξεις–κλειδιά για προορισμούς και υπηρεσίες.

Προσθήκη alt text και σωστών ονομάτων αρχείων στις εικόνες για καλύτερη αναγνωσιμότητα.

Χρήση SEO εργαλείων για παρακολούθηση της παρουσίας του Instagram στις αναζητήσεις.

Τακτικό έλεγχο των αναρτήσεων που σχετίζονται με το brand, ώστε να περιορίζεται το αρνητικό περιεχόμενο.

Συμπέρασμα

Η ενσωμάτωση του Instagram στη μηχανή αναζήτησης της Google αλλάζει τα δεδομένα στην ψηφιακή στρατηγική των ταξιδιωτικών εταιρειών. Το αν η Google θα δώσει μακροπρόθεσμα προτεραιότητα στο περιεχόμενο του ανταγωνιστικού μέσου μένει να φανεί. Ωστόσο, για τα brands που θέλουν να κερδίσουν μεγαλύτερη προβολή και να εμπνεύσουν ταξιδιώτες, η αξιοποίηση του Instagram ως εργαλείο SEO μοιάζει πλέον επιβεβλημένη.