Η "επέλαση" της τεχνητής νοημοσύνης στα ταξίδια – 1 στους 3 Αμερικανούς ακολουθεί τυφλά τις προτάσεις της

Η εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για τον σχεδιασμό και την κράτηση ταξιδιών καταγράφει ιστορικά υψηλά, με τα νέα στοιχεία να δείχνουν ότι η τάση αυτή περνά πλέον στο mainstream.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Phocuswright, το 33% των ταξιδιωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης – όπως το ChatGPT, το Perplexity ή το Google Gemini – είτε για να σχεδιάσει είτε για να εμπλουτίσει την ταξιδιωτική εμπειρία του. Οι συντάκτες της έρευνας χαρακτηρίζουν την αλλαγή αυτή ως «σεισμική μετατόπιση στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών».

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το εύρημα ότι έως και το 37% των ταξιδιωτών εμπιστεύεται πλέον τις προτάσεις της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) σε τέτοιο βαθμό ώστε να δρα σύμφωνα με αυτές. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς δηλώνουν ότι έχουν δοκιμάσει ή χρησιμοποιούν ενεργά GenAI – όχι μόνο για ταξίδια, αλλά για ποικιλία θεμάτων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, μεταξύ 31 Μαρτίου και 25 Απριλίου 2025.

Χρήση ανά χώρα – Η Ευρώπη πίσω από τις ΗΠΑ

Η υιοθέτηση της GenAI στην Ευρώπη παραμένει χαμηλότερη, εν μέρει λόγω των αυστηρότερων ρυθμίσεων στην ΕΕ. Οι ΗΠΑ προηγούνται με διαφορά, με 33% των ταξιδιωτών να εντάσσουν την AI στη διαδικασία του ταξιδιού, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό φτάνει το 22%, στη Γαλλία το 19% και στη Γερμανία το 15%.

Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που εξετάστηκαν, παρατηρήθηκε αύξηση 3-4 ποσοστιαίων μονάδων στη χρήση της AI για τον σχεδιασμό ταξιδιών μέσα σε έναν χρόνο (2024-2025).

Η AI αναλαμβάνει και τις κρατήσεις

Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι και η πρόθεση των ταξιδιωτών να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο για σχεδιασμό, αλλά και για κράτηση ταξιδιών. Μεταξύ 25% και 33% των ταξιδιωτών σε όλες τις χώρες δηλώνουν ότι είναι πρόθυμοι να κλείσουν ταξίδια απευθείας μέσα από μια πλατφόρμα GenAI ή να αφήσουν έναν AI βοηθό να ολοκληρώσει τη διαδικασία για λογαριασμό τους.

Η Phocuswright εκτιμά ότι η τάση αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση δυνατοτήτων αγορών και πληρωμών στα περιβάλλοντα GenAI, αλλά και με την ευρύτερη διάδοση των ψηφιακών ταυτοτήτων, που θα απλοποιήσουν τις διαδικασίες.

Σχεδιασμός ταξιδιών – Η Γαλλία περνά μπροστά

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη χρήση AI στον πλήρη σχεδιασμό ενός ταξιδιού, όπου οι ΗΠΑ δεν κρατούν την πρωτιά.

Γαλλία: 30% των ταξιδιωτών έχουν χρησιμοποιήσει GenAI τουλάχιστον μία φορά για να σχεδιάσουν ταξίδι.

ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο: 19%

Γερμανία: 16%

Στην επαναλαμβανόμενη χρήση, το 19% των Αμερικανών δηλώνει ότι έχει σχεδιάσει τουλάχιστον δύο ταξίδια με AI, έναντι 14% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 13% στη Γερμανία και 11% στη Γαλλία.

Το μέλλον: AI παντού στον τουρισμό

Η Phocuswright προβλέπει ότι η επόμενη διετία θα φέρει ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες.

Η ωρίμανση των τουριστικών υπηρεσιών που βασίζονται σε AI, η ενσωμάτωση εμπορικών λειτουργιών με τεχνητή νοημοσύνη από κολοσσούς όπως η Google (σε Search και Google Maps), και η εξοικείωση των χρηστών με τα εργαλεία αυτά αναμένεται να εδραιώσουν τη χρήση τους.

«Με αυτές τις εξελίξεις, οι ταξιδιώτες θα ακολουθήσουν πρόθυμα», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.