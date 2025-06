Δ. Σερίφης: “Φυτίλι” ανταγωνιστικότητας οι νέες τεχνολογίες και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος

Σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και έναν τρόπο να καλύψουν τις ανάγκες που απορρέουν από τη σύγχρονη εποχή.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε θέματα τεχνολογίας στον Ελληνικό τουρισμό, υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια στη χρήση των νέων τεχνολογιών από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με βασικό εμπόδιο την έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών σε αυτές -αφού στην πλειονότητά τους είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις- αλλά και τη νοοτροπία άρνησης στο «καινούριο».

Αυτά επισήμανε ο digital tourism expert και CEO της Nelios, κ. Δημήτρης Σερίφης, μιλώντας στη Naftemporiki TV.

«[Στον Ελληνικό τουρισμό] λειτουργούμε ακόμα αρκετά εμπειρικά υπηρετώντας το τουριστικό προϊόν ως ξενοδόχοι» ανέφερε, ενώ επειδή η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές «δεν υπάρχουν πάντα καθαρές δομές και στελέχη με βαθιά εξειδίκευση σε επιμέρους κομμάτια», όπως είπε.

Επίσης, η νοοτροπία της άρνησης προσκρούει στις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών και τάσεων, τόνισε προσθέτοντας ωστόσο ότι σταδιακά η νοοτροπία αυτή αλλάζει και όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, όταν τα μόνα κανάλια πωλήσεων που υπήρχαν ήταν τα online.

Στο πλαίσιο αυτό, και επειδή κάποιες διαδικασίες δεν γίνονται δια ζώσης, θα πρέπει να «τρέξουμε» την ψηφιακή μετάβαση και να αυτοματοποιήσουμε περισσότερες λειτουργίες, τόνισε ο κ. Σερίφης.

Παράλληλα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα γενιά ξενοδόχων διαβλέποντας μεγάλη βελτίωση στο κομμάτι της τεχνολογίας.

Ως προς το digital marketing, ο κ. Σερίφης εξέφρασε την άποψη ότι οι Έλληνες ξενοδόχοι δεν υπολείπονται άλλων χωρών, ενώ παρατηρείται αυξηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης με ορισμένους να επενδύουν στην εικονική πραγματικότητα και σε λειτουργίες όπως το online check-in ή online concierge. Εξάλλου, οι τεχνολογίες αυτές είναι και στα ζητούμενα των σύγχρονων ταξιδιωτών, αποτελώντας πλεονέκτημα για την προσέλκυση περισσότερων κρατήσεων.

Στις κρατήσεις last minute θα κριθεί η χρονιά

Ο CEO της Nelios εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τη σεζόν του 2025, καθώς σύμφωνα με την εικόνα της ζήτησης που καταγράφεται στα 400 συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της Nelios από όλη την Ελλάδα, σημειώνεται οριακή αύξηση των online πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι, με διακυμάνσεις ανά περιοχή και με σημαντική υστέρηση σε Μύκονο και Σαντορίνη.

Η χρονιά θα κριθεί από τις κρατήσεις last minute, υπογράμμισε. «Οι αναζητήσεις των ταξιδιωτών στη Google και ο χρόνος που αφιερώνουν στις ιστοσελίδες είναι πολύ μεγάλος, που σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι να κάνουν κράτηση», όπως είπε, κάτι που υποδηλώνει μια στάση αναμονής προς το παρόν.

Τα Τρίκαλα το πιο επιτυχημένο παράδειγμα επέκτασης της σεζόν στην Ελλάδα

Για το ζητούμενο της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα, ο κ. Σερίφης σχολίασε ότι οι προορισμοί θα πρέπει να εμπλουτίσουν τον προϊόν τους με επιπλέον στοιχεία, ώστε να υποστηρίξουν τις χειμερινές αποδράσεις.

Χρειάζεται να εμπλουτίσουμε το τουριστικό μας προϊόν, και δεν φτάνει να είμαστε ανάμεσα στα 10 κορυφαία τουριστικά brand στον κόσμο, καθώς το 50% των κλινών στη χώρα τον Αύγουστο παραμένουν ελεύθερες, όπως είπε. «Θα μπορούσαμε ακόμα και το καλοκαίρι να έχουμε περισσότερους τουρίστες, σε μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα στη χώρα, και σίγουρα θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τον χειμερινό τουρισμό», επισήμανε.

Ως παράδειγμα του πιο επιτυχημένου εγχειρήματος επέκτασης της σεζόν, αναφέρθηκε στα Τρίκαλα, που με «μοχλό» τον Μύλο των Ξωτικών, προσπαθούν να αναδείξουν το συνολικό πακέτο της περιοχής (Μετέωρα, Περτούλι, Ελάτη, Τρίκαλα).

Μάλιστα, στο πλαίσιο πρότζεκτ που υλοποίησε η Nelios με την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, πραγματοποιήθηκαν καμπάνιες στο εξωτερικό με δραστηριότητες στην περιοχή, σε κοινό με αντίστοιχα ενδιαφέροντα, με αποτέλεσμα πλέον να την επισκέπτονται διεθνείς τουρίστες και όχι μόνο Έλληνες. Ωστόσο, δεν έχουμε προορισμούς που μπορούν να προσελκύουν επισκέπτες όλο το χρόνο, επισήμανε.

Οι πρακτικές Booking.com δεν είναι πάντα υγιείς για τα ξενοδοχεία

Αναφορικά με τη συλλογική αγωγή των Ευρωπαϊκών ξενοδοχείων στη Booking.com, ο κ. Σερίφης υπογράμμισε ότι με την άνθηση των online κρατήσεων από μεμονωμένους ταξιδιώτες, οι οποίοι στην Ελλάδα ξεπερνούν τα γκρουπ τουριστών που διακινούνται από τους τουρ οπερέιτορ, πολλά online ταξιδιωτικά γραφεία δημιούργησαν πολιτικές οι οποίες εγκλώβιζαν τους ταξιδιώτες αυτούς διεκδικώντας όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας. Έτσι, λειτουργούσαν ως μεσάζοντες «οι οποίοι κατά καιρούς χρησιμοποιούν διάφορες πρακτικές προς όφελός τους [...] επομένως αυτό δεν είναι πάντα πολύ υγιές και στην κατεύθυνση του συμφέροντος του ξενοδόχου».

Παράλληλα, ο κ. Σερίφης αναφέρθηκε στην ανάγκη των επιχειρήσεων να προσελκύσουν προσωπικό με δεξιότητες, μετά το brain drain που ακολούθησε την πανδημία. Γι’ αυτό, όπως είπε, η Nelios έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την καλλιέργεια υγιούς εργασιακού κλίματος, όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν, να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να εξελιχθούν.

Πρόσφατα η εταιρία συμπεριελήφθη στους κορυφαίους εργοδότες στην κατηγορία 20-49 εργαζομένων, στις λίστες: Best Workplaces™ for Women Hellas 2025, και Best Workplaces™ in Professional Services & Consulting Hellas 2025. «Eίναι βαθιά μέσα στο DNA αυτής της εταιρείας να προσπαθούμε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερο εργασιακό περιβάλλον γιατί αυτό ουσιαστικά θα φέρει και επιπλέον παραγωγικότητα, καλύτερη ποιότητα δουλειάς και τελικά καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας αφού δημιουργεί ανάπτυξη για όλους», τόνισε.