Aldemar: Νέα εποχή με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και επενδυτική στροφή στην Ηλεία

Μετά από τέσσερις δεκαετίες έντονης παρουσίας στην Κρήτη και τη Ρόδο, ο Όμιλος Aldemar Hotels & Spa περνά σε μια νέα φάση στρατηγικής αναδιάρθρωσης, με σαφή γεωγραφική και επιχειρηματική στροφή προς τη Δυτική Πελοπόννησο. Η χρονιά που πέρασε σηματοδότησε όχι μόνο την ολοκλήρωση ενός μεγάλου ξενοδοχειακού deal αλλά και την απαρχή ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος στην Ηλεία, όπου ο Όμιλος χτίζει το νέο του αναπτυξιακό κέντρο.

Στα τέλη του 2024, η Aldemar προχώρησε στην πώληση του ιστορικού συγκροτήματος Aldemar Knossos Royal & Villas στη Χερσόνησο Κρήτης, στον Όμιλο Καράτζη, έναντι ποσού που προσεγγίζει τα 80 εκατ. ευρώ. Το deal αυτό, που επιβεβαίωσε τη δυναμική του ελληνικού τουριστικού real estate, ενίσχυσε σημαντικά τη ρευστότητα της Aldemar, επιτρέποντάς της να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της κατεύθυνση.

Ενίσχυση μεγεθών και ισχυρή κερδοφορία

Η πώληση του Knossos Royal είχε άμεση θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Η Aldemar ΑΞΤΕ, εταιρεία μέσω της οποίας λειτουργούσε το ξενοδοχείο, κατέγραψε για το 2024 EBITDA 31,2 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 2,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, και καθαρά κέρδη 20,3 εκατ. ευρώ, από ζημιές 2 εκατ. ευρώ το 2023. Τα έσοδα ανήλθαν σε 14,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%, ενώ τα κέρδη από διάθεση παγίων ανήλθαν στα 46,6 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη σημασία της συναλλαγής για τη συνολική εικόνα της εταιρείας.

Την ίδια στιγμή, το μοναδικό πλέον εν λειτουργία ξενοδοχείο της Aldemar, το Olympian Village στη Σκαφιδιά της Ηλείας, κατέγραψε αύξηση 13,3% στα έσοδα που διαμορφώθηκαν στα 17,9 εκατ. ευρώ, με μικτά κέρδη 5,4 εκατ. ευρώ. Παρά τη μικρή υποχώρηση των EBITDA στα 4,19 εκατ. ευρώ (-15,5%), λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους, η ζήτηση κινήθηκε ανοδικά, με τις διανυκτερεύσεις να φτάνουν τις 95.721, αυξημένες κατά σχεδόν 5%.

Το νέο επενδυτικό μέτωπο στη Σκαφιδιά

Με τα κεφάλαια από την πώληση της κρητικής μονάδας, η Aldemar έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο για τη Δυτική Πελοπόννησο. Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται δύο νέα πεντάστερα ξενοδοχεία που θα ανεγερθούν σε γειτονικές εκτάσεις, δίπλα στο Olympian Village, συνολικής δυναμικότητας περίπου 930 κλινών.

Το πρώτο ξενοδοχείο, 228 δωματίων, προϋπολογισμού 22,5 εκατ. ευρώ, θα περιλαμβάνει κέντρο αναζωογόνησης, spa, εσωτερική πισίνα και χώρους υδροθεραπείας. Το δεύτερο, δυναμικότητας 700 κλινών, θα αναπτυχθεί σε έκταση άνω των 100 στρεμμάτων και θα διαθέτει 73 πισίνες, θεματικά εστιατόρια, γήπεδα τένις και mini-golf, απασχολώντας έως και 200 εργαζόμενους.

Τα δύο συγκροτήματα θα μοιράζονται κοινή υποδομή βιολογικού καθαρισμού, γεγονός που καθιστά πιθανή την ταυτόχρονη ανέγερσή τους.

Οικιστική ανάπτυξη και συνεδριακός τουρισμός

Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στην ανάπτυξη ενός οικιστικού project στην ίδια περιοχή, συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ., το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 600 τουριστικών κατοικιών από 70 έως 150 τ.μ. Οι κατοικίες θα διατεθούν προς πώληση, με δυνατότητα ενοικίασης και διαχείρισης από το ξενοδοχείο, ενώ ο οικισμός θα είναι ενεργειακά αυτόνομος, χάρη στην αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής.

Το όραμα του κ. Αγγελόπουλου για την Ηλεία περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού. Ήδη, στο Olympian Village λειτουργεί το νέο Ilis Congress Center, μια επένδυση 10 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα φιλοξενίας έως 3.000 ατόμων. Το κέντρο έχει ήδη προσελκύσει σημαντικές διοργανώσεις, όπως το Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην περιοχή.

Η στρατηγική στροφή και οι προοπτικές

Ο Όμιλος Aldemar, που υπό την ηγεσία του Νίκου Αγγελόπουλου έφτασε να διαθέτει επτά ξενοδοχειακές μονάδες σε Κρήτη και Ρόδο, έχει πλέον περιορίσει το χαρτοφυλάκιό του σε μία περιοχή, με στόχο την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη. Μετά τις πωλήσεις των μονάδων σε HIG Capital (Ρόδος) και Όμιλο Μήτση (Κρήτη), ο νέος προσανατολισμός εστιάζει στη Δυτική Πελοπόννησο, μια «παρθένα» τουριστική αγορά με δυνατότητες ανάπτυξης υποδομών, ποιοτικών υπηρεσιών και βιώσιμων επενδύσεων.

Η Aldemar έχει ήδη επενδύσει πάνω από 1 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πτήσεων προς τον Άραξο, ενώ έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με το Hays Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου, για την καθιέρωση απευθείας αεροπορικών συνδέσεων.

Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, σαφή στρατηγική και έμφαση σε πράσινες, βιώσιμες επενδύσεις, η Aldemar φαίνεται να περνά σε μια νέα εποχή. Από την Κρήτη και τη Ρόδο στην Ηλεία, ο Όμιλος του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου επαναπροσδιορίζει το μοντέλο του ελληνικού τουρισμού, επενδύοντας όχι μόνο στην πολυτέλεια αλλά και στη μακροχρόνια βιωσιμότητα.

