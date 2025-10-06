Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Μύκονο, Ρόδο και Κεφαλονιά
06 Oct 2025, 06:27 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι πληρωμές μέρους των επιχορηγήσεων για 5 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη Μύκονο, στη Ρόδο και στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.
Αναλυτικά:
Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τη χορήγηση ποσού 305.962,50 ευρώ που αντιστοιχεί στο 25% της επιχορήγησης ύψους 1.223.850 ευρώ του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας MYKONOS DREAM VILLAS και αφορά στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 53 κλινών στη Μύκονο, συνολικού επιλέξιμου κόστους και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.050.000 ευρώ και ποσού ενίσχυσης 1.223.850 ευρώ που χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.
Παράλληλα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τη χορήγηση ποσού 122.263,40 ευρώ που αντιστοιχεί στο 25% του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Β. & Δ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΞΤΕ και αφορά στην ίδρυση ξενοδοχείου 4 αστέρων δυναμικότητας 28 δωματίων των 57 κλινών στην περιοχή Καλό Λιβάδι-Άνω Μερά στη Μύκονο, συνολικού επιλέξιμου κόστους 1.812.200 ευρώ και ενισχυόμενου κόστους 1.746.620 ευρώ.
Επιπλέον, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τη χορήγηση ποσού 33.099,20 ευρώ στην επιχείρηση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που αντιστοιχεί στο 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης ύψους 132.396,80 ευρώ και ποσοστού 40,30% και αφορά στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής παραδοσιακής ξενοδοχειακής μονάδας συνολικής δυναμικότητας 24 δωματίων, 47 κλινών στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Σαλάκου της Ρόδου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 328.492 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 328.492 ευρώ.
Επίσης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τη χορήγηση ποσού 42.450 ευρώ που αντιστοιχεί στο 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης ύψους 169.800 ευρώ και ποσοστού 40,47% και αφορά τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας ΑΚΤΗ ΝΙΡΒΑΝΑ, κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 47 δωματίων, 90 κλινών, μισθωμένης από την εταιρία READERS CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, στην περιοχή Θεολόγος στη Ρόδο, συνολικού επιλέξιμου κόστους 419.600 ευρώ και ενισχυόμενου κόστους 419.600 ευρώ.
Τέλος, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη χορήγηση ποσού 67.424,85 ευρώ που αντιστοιχεί στο 25% τη επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας IONIAN SUN AE και αφορά στην επέκταση δυναμικότητας του ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων FZEEN, που βρίσκεται στη θέση ΛΟΥΡΔΑΤΑ Αργοστολίου Κεφαλονιάς, συνολικού επιλέξιμου κόστους 599.332 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 599.332 ευρώ.
