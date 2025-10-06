Αποφάσεις για 7 ξενοδοχεία σε Χανιά, Ηράκλειο, Νάουσα, Σπάρτη, Σάμο, Ρόδο και Κω

Με τα μάτια του ξεναγού

Αποφάσεις έλαβαν οι αρμόδιες αρχές για 7 ξενοδοχεία τα οποία βρίσκονται στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Νάουσα, στη Σπάρτη, στη Σάμο, στη Ρόδο και στην Κω.

Αναλυτικά:

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Χανίων χορήγησε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας που αφορά σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια εντός και εκτός σχεδίου σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στο Κολυμβάρι στα Χανιά της Κρήτης, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Ηρακλείου χορήγησε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας που αφορά σε διαμόρφωση χώρου εστιατορίου πισίνας, κατασκευής ανελκυστήρα ΑΜΕΑ και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο ξενοδοχείο ΑΣΤΕΡΙΑΣ που βρίσκεται στη Χερσόνησο του Ηρακλείου Κρήτης, ιδιοκτησίας της εταιρείας Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ - Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.

που βρίσκεται στη Χερσόνησο του Ηρακλείου Κρήτης, ιδιοκτησίας της εταιρείας Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, χορήγησε προέγκριση άδειας αναθεώρησης που αφορά σε προσθήκη ισόγειου χώρου κουζίνας και συνάθροισης κοινού κατ' επέκταση στο κεντρικό κτίριο ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων, καθώς και για αντικατάσταση υποστηλώματων στέγης υφιστάμενου κτιρίου και επέκταση εξώστη, για λογαριασμό του μισθωτή κ. Δημήτριου Παπακωνσταντίνου.

χορήγησε προέγκριση άδειας αναθεώρησης που αφορά σε προσθήκη ισόγειου χώρου κουζίνας και συνάθροισης κοινού κατ' επέκταση στο κεντρικό κτίριο ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων, καθώς και για αντικατάσταση υποστηλώματων στέγης υφιστάμενου κτιρίου και επέκταση εξώστη, για λογαριασμό του μισθωτή Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποφάσισε να επιτρέψει την κατ’ εξαίρεση χρήση ξενώνα τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων μέγιστης δυναμικότητας 20 κλινών σε έκταση της εταιρείας ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Ε. που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανανίου και Λυσάνδρου στη Σπάρτη.

τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων μέγιστης δυναμικότητας 20 κλινών σε έκταση της εταιρείας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανανίου και Λυσάνδρου στη Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Δυτικής Σάμου , χορήγησε οικοδομική άδεια που αφορά σε προσθήκη κατ’ επέκταση σε τουριστικό κατάλυμα που βρίσκεται στον Κάμπο Μαραθόκαμπου της Δυτικής Σάμου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΜΙΔΗΣ Α.Ε.

, χορήγησε οικοδομική άδεια που αφορά σε προσθήκη κατ’ επέκταση σε τουριστικό κατάλυμα που βρίσκεται στον Κάμπο Μαραθόκαμπου της Δυτικής Σάμου, ιδιοκτησίας της εταιρείας Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Ρόδου χορήγησε άδεια εργασιών μικρής κλίμακας για αλλαγή διαρρύθμισης και μετατροπή τμήματος ισογείου από κοινόχρηστους χώρους σε δωμάτια, στο ξενοδοχείο 3 αστέρων ΕΛΙΟΥΛΑ , ιδιοκτησίας της εταιρείας Ξ.Τ.Ε.Ε. ΒΑΜΒΑΚΑΣ Α.Ε.

, ιδιοκτησίας της εταιρείας Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Κω χορήγησε άδεια εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για την αναβάθμιση δωματίων ξενοδοχείου, εσωτερικές διαρρυθμίσεις στα δωμάτια υπογείου κεντρικού κτηρίου στην Κω, ιδιοκτησίας της κας Σταυρούλας Τριανταφυλλοπούλου.















