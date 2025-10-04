Ανακλήθηκε η επιδότηση για το Grecotel Mykonos Blu
04 Oct 2025, 04:15 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TornosNews.gr
Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και η χορήγηση ενίσχυσης στην εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΜΑ Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος TOURISMA AE), που αφορούσε την εκσυγχρονιστική επένδυση του ξενοδοχείου Grecotel Mykonos Blu στον Πλατύ Γιαλό Μυκόνου, κατηγορίας 5 αστέρων.
Η αρχική απόφαση είχε εκδοθεί το 2007 και προέβλεπε ενίσχυση συνολικού κόστους 2.925.870 ευρώ, με εγκεκριμένη δημόσια χρηματοδότηση ύψους 877.760 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής της ενίσχυσης είχε ήδη καταβληθεί ποσό 170.500 ευρώ ως προκαταβολή.
Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΑΔΑ: 680246ΝΛΞΞ-Ρ7Ν), η εταιρεία δεν ολοκλήρωσε το επενδυτικό σχέδιο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να ανακληθεί η επιχορήγηση.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί το Υπουργείο Ανάπτυξης για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των όρων χρηματοδότησης έργων, βάσει του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου.
